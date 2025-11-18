Разработано 16 технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры, - Кулеба
Состоялось заседание Координационного штаба по физической защите критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, работа продолжается ежедневно. Во время заседания подвели итоги того, что уже сделано за последний месяц и что требует дополнительного внимания.
Разработаны типовые технические решения
Совместно с Агентством восстановления, военными инженерами, областными администрациями, профильными министерствами и службами разработаны 16 типовых технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры. Они учитывают особенности различных объектов и возможности местных производителей, что позволяет сократить время строительства и уменьшить стоимость изготовления конструкций.
"Строительство уже ведется на более чем ста объектах. Команды строителей работают по алгоритмам для прифронтовых территорий - с учетом безопасности людей, круглосуточного графика и оперативного взаимодействия всех служб на местах", - отмечает Кулеба.
Другие решения
- По его словам, также проведены консультации с 70 украинскими производителями и сформирована система контроля закупок.
- На заседании Штаба утвердили создание публичного дашборда, где будут открыто отображать данные о закупках материалов для защитных сооружений. Его представят в ближайшие дни.
- Постоянно мониторится ситуация на объектах, в частности после поражений. Также команда Агентства восстановления, военных и проектировщиков выезжали на объекты городской инфраструктуры в общинах, которые обеспечивают водо- и теплоснабжение, логистические узлы. Для них также подготовлены отдельные инженерные решения.
- К работе привлекаются международные партнеры и организации. Проведены встречи с послами 23 стран, определены запросы и необходимая поддержка. Первоочередное направление – прифронтовые регионы. Именно там инфраструктура постоянно находится под риском ударов, а от ее устойчивости зависит работа систем жизнеобеспечения общин.
- Штаб продолжает работу. У нас мало времени, сложные условия и большая ответственность перед людьми. Спасибо всем командам в Штабе, всем, кто работает на местах – эта работа обеспечивает устойчивость критической инфраструктуры даже в самых тяжелых условиях.
