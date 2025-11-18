РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10749 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры Защита критической инфраструктуры
884 27

Разработано 16 технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры, - Кулеба

защита от шахидов на энергообъекте

Состоялось заседание Координационного штаба по физической защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, работа продолжается ежедневно. Во время заседания подвели итоги того, что уже сделано за последний месяц и что требует дополнительного внимания.

Разработаны типовые технические решения

Совместно с Агентством восстановления, военными инженерами, областными администрациями, профильными министерствами и службами разработаны 16 типовых технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры. Они учитывают особенности различных объектов и возможности местных производителей, что позволяет сократить время строительства и уменьшить стоимость изготовления конструкций.

"Строительство уже ведется на более чем ста объектах. Команды строителей работают по алгоритмам для прифронтовых территорий - с учетом безопасности людей, круглосуточного графика и оперативного взаимодействия всех служб на местах", - отмечает Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил проводить закупки для защиты критической инфраструктуры без открытых торгов. Какие условия?

Другие решения

  • По его словам, также проведены консультации с 70 украинскими производителями и сформирована система контроля закупок.
  • На заседании Штаба утвердили создание публичного дашборда, где будут открыто отображать данные о закупках материалов для защитных сооружений. Его представят в ближайшие дни.
  • Постоянно мониторится ситуация на объектах, в частности после поражений. Также команда Агентства восстановления, военных и проектировщиков выезжали на объекты городской инфраструктуры в общинах, которые обеспечивают водо- и теплоснабжение, логистические узлы. Для них также подготовлены отдельные инженерные решения.
  • К работе привлекаются международные партнеры и организации. Проведены встречи с послами 23 стран, определены запросы и необходимая поддержка. Первоочередное направление – прифронтовые регионы. Именно там инфраструктура постоянно находится под риском ударов, а от ее устойчивости зависит работа систем жизнеобеспечения общин.
  • Штаб продолжает работу. У нас мало времени, сложные условия и большая ответственность перед людьми. Спасибо всем командам в Штабе, всем, кто работает на местах – эта работа обеспечивает устойчивость критической инфраструктуры даже в самых тяжелых условиях.

Читайте: Зеленский критикует защиту киевских ТЭЦ: Вопрос не только в ПВО

Автор: 

защита (210) энергетика (2838) Кулеба Алексей (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
йшов четвертий рік війни
показать весь комментарий
18.11.2025 10:50 Ответить
+12
Знову ???
А там ще є що захищати ?
показать весь комментарий
18.11.2025 10:49 Ответить
+9
а що сталося з попередніми,які обійлися більш як 12млрд??миші згризли??прізвища мишей не закінчуються на наєм,міндіч,.....????
показать весь комментарий
18.11.2025 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову ???
А там ще є що захищати ?
показать весь комментарий
18.11.2025 10:49 Ответить
ще?
як заповів великий комбінантор ще 16 майже чесних способів освоїти нічийні бюджетні гроші
показать весь комментарий
18.11.2025 11:39 Ответить
Опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
показать весь комментарий
18.11.2025 12:08 Ответить
йшов четвертий рік війни
показать весь комментарий
18.11.2025 10:50 Ответить
куда поспішати ?
скільки тієї зими ?
скільки тієї війни ?

.
показать весь комментарий
18.11.2025 11:47 Ответить
Зенітні дрони, і ракети які ви с.ки ніяк не робити і вже не зробите, бо все виробництво розбите.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:51 Ответить
Перше рішення - це заміна всіх тих, що не робили це раніше, а тупо крали гроші? Якщо ні, то ці рішення - профанація. До речі, Кулєба мав би покази давати, а не рішення оголошувати.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:54 Ответить
побите корупцією обладнання Держави треба негайно міняти !
.
показать весь комментарий
18.11.2025 11:49 Ответить
а що сталося з попередніми,які обійлися більш як 12млрд??миші згризли??прізвища мишей не закінчуються на наєм,міндіч,.....????
показать весь комментарий
18.11.2025 10:56 Ответить
нєсть їм числа, гризунам ЗЄліним !

.
показать весь комментарий
18.11.2025 11:50 Ответить
Да ландно. Наем ведь всем рассказал что трёхуровневая система защиты построена. Или спи..л , как обычно пи..д зелёные ушлёпки.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:56 Ответить
Ура! Свіжі обіцянки під'їхали! Схематози нікуди не ділись.

показать весь комментарий
18.11.2025 10:58 Ответить
теперь будет 16 степеней защиты?)
показать весь комментарий
18.11.2025 10:58 Ответить
А їм платять за наради. Чим більше нарад - тим більше показник "роботи"...+ Бізнес ланчі...вечері...та інші комунікаційні заходи...16 рішень!!Тепер буде 16 нарад,яке рішення взяти до виконання!! Яке фінансування,ще 16 нарад ...А там новий Міндич прибуде...та новий Єрмак призначить ся....Новий рік треба круто відгуляти - бабло ж накормили!!
показать весь комментарий
18.11.2025 10:59 Ответить
Завозь лопати з Китаю і нехай вся ота бидлята ******** 24/7
показать весь комментарий
18.11.2025 11:04 Ответить
Це які будуть? Вже пятирівневі?
показать весь комментарий
18.11.2025 11:06 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову...
показать весь комментарий
18.11.2025 11:11 Ответить
Рішення не красти присутнє?
показать весь комментарий
18.11.2025 11:11 Ответить
Карлсон з Алі-Бабою дали згоду?...
показать весь комментарий
18.11.2025 11:12 Ответить
Мільйон техрішень...
показать весь комментарий
18.11.2025 12:16 Ответить
Чергове обкрадання країни стартує
показать весь комментарий
18.11.2025 11:18 Ответить
Хльопці, куди ви поспішаєте? Не треба, ми вже звикли до темряви, як ті коти
показать весь комментарий
18.11.2025 11:19 Ответить
Ключовими елементами тих техрішень є: перерахування авансів на "прокладки", "перекидання коштів у "крипту", переказ "відкатів" на "криптогаманці".
показать весь комментарий
18.11.2025 11:20 Ответить
Кулеба, ти сраний корупціонер якого Єрмак соває по посадах. Іди за руським кораблем разом з Алі Бабою.
показать весь комментарий
18.11.2025 11:30 Ответить
Я вже старий. Маю протезовану ногу. Тобто, фізичні навантаження мені "протипоказані". Але маю"дальнозоркість. Тому прекрасно можу сидіть стрілком-оператором "крупняка" для відстеження "шахєдів", чи навіть, для ЗУ-23-2. Але я щось не бачу пропозицій подібного характеру...
показать весь комментарий
18.11.2025 11:37 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.11.2025 12:01 Ответить
 
 