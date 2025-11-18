РУС
Совбез ООН рассмотрит российские обстрелы Украины

Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет открытое заседание, посвященное недавним российским обстрелам Украины и гуманитарной ситуации, вызванной войной.

Инициаторами встречи выступили делегации Дании, Франции, Греции, Южной Кореи, Словении и Великобритании, которые согласовывали вопросы проведения заседания с украинским постпредством. Ожидается, что от имени секретариата ООН выступят представители политического и гуманитарного подразделений.

Кроме того, в среду, 19 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами прав человека, рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь.

ООН (4283) Совбез ООН (1154) война в Украине (6879)
+4
ООМ або ООЖ
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
показать весь комментарий
18.11.2025 21:57 Ответить
+2
Ну, всё. Пиз@ец кацапам. Представляю, как сейчас в Кремле заёрзали
показать весь комментарий
18.11.2025 21:53 Ответить
+2
Та не поспішайте, у вас же Різдво на носу, канікули. На весні зберетесь, скільки тієї зими.
показать весь комментарий
18.11.2025 21:59 Ответить
Йой!
Чому так швиденько?
Не пройшло ж іще п*яти років?!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:13 Ответить
та розженіть вже той радбез... з котів більше користі, ніж з цієї щобли озабоченців
показать весь комментарий
18.11.2025 22:13 Ответить
Так в них же там "врємя охуітєльних історій"-де ще можна почути про суперсекретні лабораторії з бойовими комарами та подібними сенсаціями. Зранку каву випили, прийшли на шоу, послухали, увечері в барі-віскарик, вінчик чи пиво, зранку після кави можна знову послухати щось новеньке. Працюють люди, не заважайте.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:23 Ответить
Сарказм, якщо що.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:24 Ответить
Та пусть рассматривают. Это можно. Я тоже эти обстрелы рассматриваю через день почти. И ничего. Пусть и они рассмотрят. Я им пару хороших мест могу показать откуда лучше всего можно будет рассмотреть. Прямо возле одной из ТЭЦ.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:32 Ответить
А де жаба гуттеріш з його закликання?
показать весь комментарий
18.11.2025 22:42 Ответить
Это заседание надо в Украине провести под обстрелами, а этот акт высочайшего в мире лицемерия ни к чему не приведет, еще позвать родственников Хутина, детей его любовниц, сколько там у него наплодилось, а потом придет решение и осознание, будет как там у Пушкина «О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух и опыт, сын ошибок трудных...
показать весь комментарий
18.11.2025 22:54 Ответить
ключове слово рассмотрит
показать весь комментарий
19.11.2025 00:24 Ответить
 
 