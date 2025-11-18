Совбез ООН рассмотрит российские обстрелы Украины
Совет Безопасности ООН в четверг, 20 ноября, проведет открытое заседание, посвященное недавним российским обстрелам Украины и гуманитарной ситуации, вызванной войной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Инициаторами встречи выступили делегации Дании, Франции, Греции, Южной Кореи, Словении и Великобритании, которые согласовывали вопросы проведения заседания с украинским постпредством. Ожидается, что от имени секретариата ООН выступят представители политического и гуманитарного подразделений.
Кроме того, в среду, 19 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами прав человека, рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь.
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
Чому так швиденько?
Не пройшло ж іще п*яти років?!