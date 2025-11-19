Враг атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы
С ночи 19 ноября 2025 года враг атакует территорию Украины ударными беспилотниками. Под утро в воздушное пространство нашей страны также вошли вражеские крылатые ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный", - сообщили в 5.49 Воздушные силы.
Дроновая угроза
По данным ВС, в настоящее время фиксируются:
- БПЛА на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс западный.
- БПЛА из Черкасской области, курсом на Киевскую область.
- БПЛА в центральной/западной частях Житомирской области, курс западный.
- Группы БПЛА на севере/юге Хмельницкой области, курс западный.
- БПЛА на юге Винницкой области, курс западный.
- БПЛА на юге Ровенской области, курс западный.
- БПЛА на севере/западе Тернопольской области, курс западный.
- БПЛА на западе Львовской области, курс западный.
Атака на Бурштын
По данным "Суспільного", в Бурштыне раздавались взрывы.
Есть новые пуски
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что отмечены повторные пуски с бортов Ту-95/160.
......а етносу кінець. на 66% менше дітей родилось чим в 2013 році, а навіть тоді ми йшли в серйозний мінус
Повітряні сили повідомили про зліт 6-ти бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья",
перші групи запущених з бомбардувальників Ту-95МС крилатих ракет залетіли в Україну через Сумщину і попрямували на захід у бік Черкащини.
За даними моніторингових каналів, на захід прямують близько двох десятків ракет.
Близько 6.30, за даними ПС, перші групи ракети пролетіло Смілу на Черкащині у західному напрямку. Тоді ж ще одна група крилатих ракет залетіла через Сумщину і попрямувала на захід.
Кілька нових шахедів також атакували Львів з півдня.