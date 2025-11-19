Враг атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы

С ночи 19 ноября 2025 года враг атакует территорию Украины ударными беспилотниками. Под утро в воздушное пространство нашей страны также вошли вражеские крылатые ракеты.

"Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный", - сообщили в 5.49 Воздушные силы.

Дроновая угроза

По данным ВС, в настоящее время фиксируются:

БПЛА на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс западный.

БПЛА из Черкасской области, курсом на Киевскую область.

БПЛА в центральной/западной частях Житомирской области, курс западный.

Группы БПЛА на севере/юге Хмельницкой области, курс западный.

БПЛА на юге Винницкой области, курс западный.

БПЛА на юге Ровенской области, курс западный.

БПЛА на севере/западе Тернопольской области, курс западный.

БПЛА на западе Львовской области, курс западный.

Атака на Бурштын

По данным "Суспільного", в Бурштыне раздавались взрывы.

Есть новые пуски

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что отмечены повторные пуски с бортов Ту-95/160.