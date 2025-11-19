РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
3 646 5

Враг атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы

ракеты массированный обстрел

С ночи 19 ноября 2025 года враг атакует территорию Украины ударными беспилотниками. Под утро в воздушное пространство нашей страны также вошли вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный", - сообщили в 5.49 Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 Искандер-М и 128 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 91 цель. ИНФОГРАФИКА

Дроновая угроза

По данным ВС, в настоящее время фиксируются:

  • БПЛА на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс западный.
  • БПЛА из Черкасской области, курсом на Киевскую область.
  • БПЛА в центральной/западной частях Житомирской области, курс западный.
  • Группы БПЛА на севере/юге Хмельницкой области, курс западный.
  • БПЛА на юге Винницкой области, курс западный.
  • БПЛА на юге Ровенской области, курс западный.
  • БПЛА на севере/западе Тернопольской области, курс западный.
  • БПЛА на западе Львовской области, курс западный.

Читайте также: Атака РФ на Киев: в больнице скончалась Наталья Ходемчук - вдова первого погибшего на ЧАЭС. ФОТО

Атака на Бурштын

По данным "Суспільного", в Бурштыне раздавались взрывы.

Есть новые пуски

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что отмечены повторные пуски с бортов Ту-95/160.

Автор: 

ракеты (3803) Ивано-Франковская область (969) Шахед (1653) Львовская область (3082) Хмельницкая область (1026) Ивано-Франковский район (28) Бурштын (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все що можна уже зробили в 2019, зараз питання індивідуального виживання неважливо як і де.

......а етносу кінець. на 66% менше дітей родилось чим в 2013 році, а навіть тоді ми йшли в серйозний мінус
показать весь комментарий
19.11.2025 06:19 Ответить
Нічого дивного. Етнос за проголосував.
показать весь комментарий
19.11.2025 06:47 Ответить
Вибухи в Бурштині...Свинособаки руйнують ТЕС...
показать весь комментарий
19.11.2025 06:26 Ответить
BBC

Повітряні сили повідомили про зліт 6-ти бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья",

перші групи запущених з бомбардувальників Ту-95МС крилатих ракет залетіли в Україну через Сумщину і попрямували на захід у бік Черкащини.

За даними моніторингових каналів, на захід прямують близько двох десятків ракет.

Близько 6.30, за даними ПС, перші групи ракети пролетіло Смілу на Черкащині у західному напрямку. Тоді ж ще одна група крилатих ракет залетіла через Сумщину і попрямувала на захід.

Кілька нових шахедів також атакували Львів з півдня.
показать весь комментарий
19.11.2025 06:52 Ответить
Вибивають українців
показать весь комментарий
19.11.2025 07:19 Ответить
 
 