2 Искандер-М и 128 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 91 цель. ИНФОГРАФИКА

Российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Так, оккупанты выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 128 БПЛА из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 15 локациях, а также двух баллистических ракет в 2 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

