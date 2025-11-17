2 Искандер-М и 128 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 91 цель. ИНФОГРАФИКА
Российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, оккупанты выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 128 БПЛА из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.
Около 80 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 15 локациях, а также двух баллистических ракет в 2 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
