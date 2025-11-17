Удар по Запорожью 18 августа: в больнице скончалась женщина

Ночью в больнице скончалась 28-летняя женщина, получившая ранения во время российского обстрела Запорожья 18 августа. Почти три месяца врачи боролись за ее жизнь, однако спасти пациентку не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Мои соболезнования родным. Наши люди, наши потери, наша боль...", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в результате российской атаки 18 августа погибли четыре человека.

На сегодняшний день в больницах остаются 16 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за жизнь каждого пациента.

Удар по Запорожью 18 августа

Утром 18 августа в Запорожье прогремел мощный взрыв. Федоров сообщил, что враг пытался нанести удар по критической инфраструктуре Запорожья. Нанес два удара.

В результате очередного вражеского удара загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

