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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Последствия ракетного удара РФ по Балаклее: атакован район плотной застройки, трое погибших, среди раненых - дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 человека погибли и 13 пострадали в результате ракетного удара оккупантов по жилому кварталу г. Балаклея в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Атакован район плотной жилой застройки

Спасатели напоминают, что ночью войска РФ нанесли коварные ракетные удары по мирному городу Балаклея.

Попадание ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала.

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Есть жертвы

По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.

В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9- и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.

Балаклея обстрел
Балаклея обстрел
Балаклея обстрел
Балаклея обстрел

Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли ракетные удары по Балаклее: три человека погибли.
  • Также отмечалось, что российские БПЛА атаковали Харьковскую область: две громады остались без электроснабжения.

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Автор: 

обстрел (32974) ГСЧС (5200) Балаклея (285) Харьковская область (2746) Изюмский район (229)
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Теж саме, що в Україні ******-убивця робить, він робив в Ічкерії, Грузії, Абхазії, і Сирії в Алеппо, і в Молдові, і в Нагірному Карабаху!!
А Західний Світ все щось вигадує…
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17.11.2025 09:10 Ответить
Масштаби того, що робить росія в Україні з тим, що в інших країнах неспідставні.. Подивиться статистику. Весь світ визнав, що в Україні сама масштабна війна після 2-ї світової. Хоча, якби світ поставив би росію на місце під час тих войн, не було б війни в Україні.
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17.11.2025 09:22 Ответить
В Європі - так, наймасштабніша після ДСВ. Поза Європи, однак, були Корея, В'єтнам, Іран-Ірак, безкінечні африканські війни з геноцидами одних племен проти інших...
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17.11.2025 11:27 Ответить
В Молдові робив "демократ" Єльцин, і в Ічкерії він же (перед тим як ****** робив ще раз). "Демократична" та "ліберальна" раїся - вона така, не буває раїсі яка не вбиває, як не крути...
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17.11.2025 11:23 Ответить
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17.11.2025 09:12 Ответить
 
 