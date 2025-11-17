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Последствия ракетного удара РФ по Балаклее: атакован район плотной застройки, трое погибших, среди раненых - дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
3 человека погибли и 13 пострадали в результате ракетного удара оккупантов по жилому кварталу г. Балаклея в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Атакован район плотной жилой застройки
Спасатели напоминают, что ночью войска РФ нанесли коварные ракетные удары по мирному городу Балаклея.
Попадание ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала.
Есть жертвы
По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.
В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9- и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.
Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли ракетные удары по Балаклее: три человека погибли.
- Также отмечалось, что российские БПЛА атаковали Харьковскую область: две громады остались без электроснабжения.
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