В Изюме, который находится в 30 км от фронта, планируют за более чем 1 миллиард восстановить больницу: реконструкцию продвигает Зеленская
В сентябре департамент капитального строительства Харьковской ОГА заключил соглашение с консорциумом "Билдинг Групп" на реконструкцию Центральной больницы им. Песчанской Богоматери в Изюме стоимостью 1 миллиард 45 миллионов 100 тысяч гривен. Основные работы планируют проводить в следующем году. В этом году планируют потратить только 200 000 гривен на расчистку строительной площадки от хвороста.
Об этом говорится в материале Харьковского антикоррупционного центра, сообщает Цензор.НЕТ.
Больница была разрушена в 2022 году
В ХАЦ напомнили, что российская армия разрушила больницу в Изюме 8 марта 2022 года. Реконструкцию медицинского учреждения взял на себя Фонд первой леди Елены Зеленской, привлекая средства доноров.
В частности, с 2023 года Фонд привлекал благотворительные средства от различных доноров: Rheinmetall AG, Siemens, Healthineers AG, FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH, правительства Словении, правительства ОАЭ. На эти деньги проводились небольшие противоаварийные работы и закупалось медицинское оборудование.
Найден донор для восстановления
Весной 2025 года Фонд сообщил, что наконец нашел донора для полного восстановления разрушенной больницы в Харьковской области.
"Фонд Елены Зеленской профинансирует восстановление медицинского комплекса в Харьковской области при поддержке Катарского фонда развития. После длительных переговоров и подготовки проекта команда Фонда достигла договоренностей с Катарским фондом развития (QFFD) о масштабной поддержке восстановления медицинского комплекса... Благодаря финансированию QFFD будут не только восстановлены другие корпуса, но и построены новые здания комплекса, что существенно расширит его возможности", - процитировали в ХАЦ заявление Фонда первой леди.
Так, стало понятно, что Катар поможет восстановить центральную больницу Изюма.
Соглашение подписали директор департамента капитального строительства ХОВА Игорь Лялюк и директор Фонда Зеленской Нина Горбачева, присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов и несколько представительниц фонда, онлайн присоединились представители правительства Катара.
Тогда ХАЦ направил запрос в Фонд, чтобы узнать подробности соглашения. Однако ХАЦ не стал публиковать полученный ответ, поскольку в Фонде подчеркнули, что из-за ситуации с безопасностью "разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу".
Впрочем, теперь, когда договор с подрядчиком все-таки подписали и появились новые, реальные угрозы для Изюма, ХАЦ решил частично обнародовать предоставленную информацию, считая ее общественно важной.
"Таким образом, Фонд будет выступать донором восстановления и предоставит заказчику целевое благотворительное пожертвование для реализации проекта. Согласно положениям грантового соглашения с Катарским фондом развития, его условия, в частности финансовые, признаны донором строго конфиденциальными и не подлежат разглашению. Учитывая ситуацию с безопасностью в регионе, просим вас не распространять в информационном пространстве информацию о восстановлении больницы, изложенную в ответе и полученную из других возможных источников. Ведь разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу", - процитировали расследователи ответ Фонда Зеленской.
Изюм в 30 км от линии фронта
В ХАЦ отмечают, что россияне приблизились к главной транспортной артерии – трассе Изюм-Славянск – на расстояние нескольких десятков километров.
"Это дает возможность оккупантам обстреливать дорогу даже примитивными дронами. От россиян невозможно будет скрыть крупное строительство в Изюме. Город на данный момент находится в 30 км от линии фронта, и она приближается", – говорится в статье.
В антикоррупционном центре считают, что вкладывать сейчас миллиард гривен в восстановление больницы в Харьковской области – это как минимум халатность.
Кроме того, в ХАЦ напомнили о некоторых восстановленных объектах, которые россияне уничтожили во второй раз.
- В частности, в ночь на 6 апреля 2025 года в результате российских обстрелов существенные повреждения получил Старосалтовский лицей, общая стоимость восстановления которого составила 209,9 млн грн.
- Кроме того, в ночь на 12 октября в Чугуеве в результате атаки российских дронов пострадал Чугуевский лицей №2. На восстановление этого учебного заведения, которое было разрушено российскими обстрелами в 2022 году, военная администрация Харькова потратила более 260 млн грн.
У нас фонтан старий розібрати (а фонтани в нас ще на початку 2000х будували за мільйони, тому Фонтан на мільйон - це вже як місцеве прганяйло) тендерять до мільйона. Хлопці кажуть: та ми за 200к розберем!
Ну куди ж там соціальній гопоті у дикому капіталізмі. Виграють тендери тендерята.
Так і тут. Заходять розбирати хмиз та заливати фундамент свої тендерята.
А кацапи почекають трохи, та й накриють.
Ой...айяйяй...какая боль!
Яке там ЄС? Яке там регулювання цін чи захист громадян? Яке там регулювання цін OPA на базові продукти, бензин у США під час 2 Світової?
Нєє, так ніззя. Тільки відпускати ціни. У космос. Шоб швидше всі виздихали.
На квартальний джип не хвате. І нада ж раз у 2 міс.своїх лічінок в Дубаї.
Тут такого не чули. Барижнічать, махлювать цінами - да! Жити капіталістом, але платити соціалістом!
Да, саме так в Європі!
Да нахрен вам те ЄС не всралося, бо ви красти так не зможете.
Яка там соцдержава у Конституції.
Змінюйте вже Конституцію: піратська держава з елементами дикого ринку - та і все.
Крадіть до останнього пенсіонера.
Бо інших важко буде знайти
вважала Зєлєнську таки розумнішу за її чоловіка, а тим паче у пожарі міндичгейту.
Мавпочки здогадуються, що дороги і шатли це зашкварно - призначені на заклання можуть щось підозрювати ...
А от лікарня, яку віддадуть оркам чи 70 % що зруйнується - ета всєгда пожалуста.
А зброї мало, дронів мало, пораним захисникам - подачка "вивести за штат" і не відмовляй собі ні в чому
єто в них сімєйноє.
Повномасштабне вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну спричинило безпрецедентну житлову кризу. Про це йдеться у доповіді, опублікованій Міжнародною організацією з міграції (МОМ) ООН.
У документі зазначено, що за час війни вже було зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель. Понад 2,5 мільйона одиниць житла - близько 10 відсотків житлового фонду - недоступні через бойові дії та руйнування. 60 відсотків цього житла офіційно визнано пошкодженим і тому небезпечне для перебування.
"Нестача муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим втечею від війни, створили серйозний тиск на доступність та цінову доступність житла", - йдеться у пресрелізі на сайті ООН від 16 листопада.
Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла.
Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження.
Внутрішні переселенці змушені витрачати 50 відсотків або більше своїх доходів на оренду.
При цьому середньомісячний дохід вимушених переселенців, які шукають житло в оренду, близько 16 тисяч гривень (380 доларів).
Треба врегулювати, є багато кинутих квартир.
У не працездатних взагалі безпечніше буде щоб їм оплатили аренду а то й купівлю будиночку в селі.
Якщо звичайна людина - то жити неможливо.
ВІДБУДОВА після обстрілу розкажу.
Приліт у сімейний гуртожиток.
Пів року люди чекали, щоб місцеві царьки видали акт обстеження про непридатність житла і щоб податися на оту лохотронівську єкомпенсацію.
Нєє, через 6 міс.влада побачила, що будинок придатний. Будемо відбудовувати.
І бігом проектик запиляли за 3 млн.
Ааа, так ще й будувать треба???!
Нєє, грошей нема наразі. Спонсора нема на ваш гуртожиток. Кому він нада?!
Люди живуть із фанеркою у вікні, листопад, ніхто не будує і ніхто не дає компенсацію.
Бо є АКТ.
Погано, що не статевий.
Всім чмирям у всі отвори.
І їхнім сім'ям.
У цій країні по-іншому не розуміють
Ніхто не буде розміновувати Чонгар, це нонсенс.
Ніхто не буде зупиняти ракетні програми, це нонсенс.
Ніхто не буде відводити війська з Перекопу і Київа, це нонсенс.
...
Сядуть твої хазяї, навіть не рипайся, ********** подоляцька. А потім вони здадуть всі імена кожного дрібного бота. І я або хтось подібний постукає тобі в двері і з великим задоволенням покаже тобі чого його навчила війна)))
він же спить з ним в одному бункері щоночі !
Хз, хто там у темряві тулиться до дупи ЗЄ.
і так можна безкінця прокручувати оборудки..
Обидві сторони почекають здачі об'єкта. Щоб фото, селфі на фоні.
І опана потім
Двушкапашланамацкву (с)
раніше до війни Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична
культура ». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності
нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали
програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські
ворожі та корупційні сили такі як зараз " ОПЗЖ -ПЗЖМ, "Майбах", "Слуга народа"...
вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько
20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос
і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».Ось Вам і відповідь як у нас
і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів
до нашої вищої антиукраїнської влади капітулянти ці прокляті люті вороги
України та злодії - корупціонери. А ми що і далі будемо наполегливо продовжимо
вибирати до вищої влади таких лютих ворогів України, аж поки самі знищмо її?
