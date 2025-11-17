В Изюме, который находится в 30 км от фронта, планируют за более чем 1 миллиард восстановить больницу: реконструкцию продвигает Зеленская

В сентябре департамент капитального строительства Харьковской ОГА заключил соглашение с консорциумом "Билдинг Групп" на реконструкцию Центральной больницы им. Песчанской Богоматери в Изюме стоимостью 1 миллиард 45 миллионов 100 тысяч гривен. Основные работы планируют проводить в следующем году. В этом году планируют потратить только 200 000 гривен на расчистку строительной площадки от хвороста.

Об этом говорится в материале Харьковского антикоррупционного центра, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Больница была разрушена в 2022 году

В ХАЦ напомнили, что российская армия разрушила больницу в Изюме 8 марта 2022 года. Реконструкцию медицинского учреждения взял на себя Фонд первой леди Елены Зеленской, привлекая средства доноров.

В частности, с 2023 года Фонд привлекал благотворительные средства от различных доноров: Rheinmetall AG, Siemens, Healthineers AG, FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH, правительства Словении, правительства ОАЭ. На эти деньги проводились небольшие противоаварийные работы и закупалось медицинское оборудование.

Найден донор для восстановления

Весной 2025 года Фонд сообщил, что наконец нашел донора для полного восстановления разрушенной больницы в Харьковской области.

"Фонд Елены Зеленской профинансирует восстановление медицинского комплекса в Харьковской области при поддержке Катарского фонда развития. После длительных переговоров и подготовки проекта команда Фонда достигла договоренностей с Катарским фондом развития (QFFD) о масштабной поддержке восстановления медицинского комплекса... Благодаря финансированию QFFD будут не только восстановлены другие корпуса, но и построены новые здания комплекса, что существенно расширит его возможности", - процитировали в ХАЦ заявление Фонда первой леди.

Так, стало понятно, что Катар поможет восстановить центральную больницу Изюма.

Соглашение подписали директор департамента капитального строительства ХОВА Игорь Лялюк и директор Фонда Зеленской Нина Горбачева, присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов и несколько представительниц фонда, онлайн присоединились представители правительства Катара.

Тогда ХАЦ направил запрос в Фонд, чтобы узнать подробности соглашения. Однако ХАЦ не стал публиковать полученный ответ, поскольку в Фонде подчеркнули, что из-за ситуации с безопасностью "разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу".

Впрочем, теперь, когда договор с подрядчиком все-таки подписали и появились новые, реальные угрозы для Изюма, ХАЦ решил частично обнародовать предоставленную информацию, считая ее общественно важной.

"Таким образом, Фонд будет выступать донором восстановления и предоставит заказчику целевое благотворительное пожертвование для реализации проекта. Согласно положениям грантового соглашения с Катарским фондом развития, его условия, в частности финансовые, признаны донором строго конфиденциальными и не подлежат разглашению. Учитывая ситуацию с безопасностью в регионе, просим вас не распространять в информационном пространстве информацию о восстановлении больницы, изложенную в ответе и полученную из других возможных источников. Ведь разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу", - процитировали расследователи ответ Фонда Зеленской.

Читайте также: Ремонт корпуса "Охматдета" оценили в 400 миллионов. Это больше, чем планировали потратить на отмененном конкурсе в прошлом году

Изюм в 30 км от линии фронта

В ХАЦ отмечают, что россияне приблизились к главной транспортной артерии – трассе Изюм-Славянск – на расстояние нескольких десятков километров.

"Это дает возможность оккупантам обстреливать дорогу даже примитивными дронами. От россиян невозможно будет скрыть крупное строительство в Изюме. Город на данный момент находится в 30 км от линии фронта, и она приближается", – говорится в статье.

В антикоррупционном центре считают, что вкладывать сейчас миллиард гривен в восстановление больницы в Харьковской области – это как минимум халатность.

Кроме того, в ХАЦ напомнили о некоторых восстановленных объектах, которые россияне уничтожили во второй раз.

В частности, в ночь на 6 апреля 2025 года в результате российских обстрелов существенные повреждения получил Старосалтовский лицей, общая стоимость восстановления которого составила 209,9 млн грн.

Кроме того, в ночь на 12 октября в Чугуеве в результате атаки российских дронов пострадал Чугуевский лицей №2. На восстановление этого учебного заведения, которое было разрушено российскими обстрелами в 2022 году, военная администрация Харькова потратила более 260 млн грн.

Смотрите также: Харьковская ОГА потратила более 260 млн грн на восстановление лицея в Чугуеве, который был поврежден в 2022 году. 12 октября здание снова разрушили российские обстрелы. ФОТО