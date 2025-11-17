РУС
6 017 73

В Изюме, который находится в 30 км от фронта, планируют за более чем 1 миллиард восстановить больницу: реконструкцию продвигает Зеленская

Зеленская продвигает реконструкцию больницы в Изюме стоимостью более 1 миллиарда

В сентябре департамент капитального строительства Харьковской ОГА заключил соглашение с консорциумом "Билдинг Групп" на реконструкцию Центральной больницы им. Песчанской Богоматери в Изюме стоимостью 1 миллиард 45 миллионов 100 тысяч гривен. Основные работы планируют проводить в следующем году. В этом году планируют потратить только 200 000 гривен на расчистку строительной площадки от хвороста.

Об этом говорится в материале Харьковского антикоррупционного центра, сообщает Цензор.НЕТ.

Больница была разрушена в 2022 году

В ХАЦ напомнили, что российская армия разрушила больницу в Изюме 8 марта 2022 года. Реконструкцию медицинского учреждения взял на себя Фонд первой леди Елены Зеленской, привлекая средства доноров.

В частности, с 2023 года Фонд привлекал благотворительные средства от различных доноров: Rheinmetall AG, Siemens, Healthineers AG, FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH, правительства Словении, правительства ОАЭ. На эти деньги проводились небольшие противоаварийные работы и закупалось медицинское оборудование.

Найден донор для восстановления

Весной 2025 года Фонд сообщил, что наконец нашел донора для полного восстановления разрушенной больницы в Харьковской области.

"Фонд Елены Зеленской профинансирует восстановление медицинского комплекса в Харьковской области при поддержке Катарского фонда развития. После длительных переговоров и подготовки проекта команда Фонда достигла договоренностей с Катарским фондом развития (QFFD) о масштабной поддержке восстановления медицинского комплекса... Благодаря финансированию QFFD будут не только восстановлены другие корпуса, но и построены новые здания комплекса, что существенно расширит его возможности", - процитировали в ХАЦ заявление Фонда первой леди.

Так, стало понятно, что Катар поможет восстановить центральную больницу Изюма.

Соглашение подписали директор департамента капитального строительства ХОВА Игорь Лялюк и директор Фонда Зеленской Нина Горбачева, присутствовали начальник ХОВА Олег Синегубов и несколько представительниц фонда, онлайн присоединились представители правительства Катара.

Тогда ХАЦ направил запрос в Фонд, чтобы узнать подробности соглашения. Однако ХАЦ не стал публиковать полученный ответ, поскольку в Фонде подчеркнули, что из-за ситуации с безопасностью "разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу".

Впрочем, теперь, когда договор с подрядчиком все-таки подписали и появились новые, реальные угрозы для Изюма, ХАЦ решил частично обнародовать предоставленную информацию, считая ее общественно важной.

"Таким образом, Фонд будет выступать донором восстановления и предоставит заказчику целевое благотворительное пожертвование для реализации проекта. Согласно положениям грантового соглашения с Катарским фондом развития, его условия, в частности финансовые, признаны донором строго конфиденциальными и не подлежат разглашению. Учитывая ситуацию с безопасностью в регионе, просим вас не распространять в информационном пространстве информацию о восстановлении больницы, изложенную в ответе и полученную из других возможных источников. Ведь разглашение любой информации о восстановлении Изюмской больницы и сроках строительства может нести серьезную угрозу", - процитировали расследователи ответ Фонда Зеленской.

Ремонт корпуса "Охматдета" оценили в 400 миллионов. Это больше, чем планировали потратить на отмененном конкурсе в прошлом году

Изюм в 30 км от линии фронта

В ХАЦ отмечают, что россияне приблизились к главной транспортной артерии – трассе Изюм-Славянск – на расстояние нескольких десятков километров.

"Это дает возможность оккупантам обстреливать дорогу даже примитивными дронами. От россиян невозможно будет скрыть крупное строительство в Изюме. Город на данный момент находится в 30 км от линии фронта, и она приближается", – говорится в статье.

В антикоррупционном центре считают, что вкладывать сейчас миллиард гривен в восстановление больницы в Харьковской области – это как минимум халатность.

Кроме того, в ХАЦ напомнили о некоторых восстановленных объектах, которые россияне уничтожили во второй раз.

  • В частности, в ночь на 6 апреля 2025 года в результате российских обстрелов существенные повреждения получил Старосалтовский лицей, общая стоимость восстановления которого составила 209,9 млн грн.
  • Кроме того, в ночь на 12 октября в Чугуеве в результате атаки российских дронов пострадал Чугуевский лицей №2. На восстановление этого учебного заведения, которое было разрушено российскими обстрелами в 2022 году, военная администрация Харькова потратила более 260 млн грн.

Харьковская ОГА потратила более 260 млн грн на восстановление лицея в Чугуеве, который был поврежден в 2022 году. 12 октября здание снова разрушили российские обстрелы. ФОТО

больница (1462) Изюм (290) Зеленская Елена (233) восстановление (232) Харьковская область (1892) Изюмский район (159)
+53
О..скумбрія вспливла..нажаль, не доверху пузом. Із за кордону до розпилу грошей приєдналась?
17.11.2025 00:57
+36
Вадімір ссановіч нє знаєт!! Єго подставляют слугі-баярє...
17.11.2025 01:01
+29
Не промотУе Зеленска, а промОтує
17.11.2025 01:13
О..скумбрія вспливла..нажаль, не доверху пузом. Із за кордону до розпилу грошей приєдналась?
17.11.2025 00:57
Не промотУе Зеленска, а промОтує
17.11.2025 01:13
Красиво....
17.11.2025 01:27
Не здивуємося що по чинають 200 000 на «розбір хмизу», продовжать підʼїзними дорогами ( благо тимошенка ще не під арештом) … а там як козир ляже ( Єрмак де буде у той час)
17.11.2025 05:14
Розбір хмизу за 200к, мільярд на вітер за пусте місце для Пречистої Богородиці.

У нас фонтан старий розібрати (а фонтани в нас ще на початку 2000х будували за мільйони, тому Фонтан на мільйон - це вже як місцеве прганяйло) тендерять до мільйона. Хлопці кажуть: та ми за 200к розберем!
Ну куди ж там соціальній гопоті у дикому капіталізмі. Виграють тендери тендерята.
Так і тут. Заходять розбирати хмиз та заливати фундамент свої тендерята.
А кацапи почекають трохи, та й накриють.
Ой...айяйяй...какая боль!

Яке там ЄС? Яке там регулювання цін чи захист громадян? Яке там регулювання цін OPA на базові продукти, бензин у США під час 2 Світової?
Нєє, так ніззя. Тільки відпускати ціни. У космос. Шоб швидше всі виздихали.
На квартальний джип не хвате. І нада ж раз у 2 міс.своїх лічінок в Дубаї.

Тут такого не чули. Барижнічать, махлювать цінами - да! Жити капіталістом, але платити соціалістом!
Да, саме так в Європі!
Да нахрен вам те ЄС не всралося, бо ви красти так не зможете.

Яка там соцдержава у Конституції.
Змінюйте вже Конституцію: піратська держава з елементами дикого ринку - та і все.

Крадіть до останнього пенсіонера.
Бо інших важко буде знайти
17.11.2025 09:02 Ответить
карочі промоушен
показать весь комментарий
Скумбрія Лєнка прагне не відставати від свого Віслюка Зєлі - теж хоче і собі жирно відкусити від державних грошей.
показать весь комментарий
то може шановна пані Скумбрія буде й сама цеглу класти у броніку під дронами ?

вважала Зєлєнську таки розумнішу за її чоловіка, а тим паче у пожарі міндичгейту.

.
17.11.2025 02:26 Ответить
Ви її лице бачили? Де там інтелект?
показать весь комментарий
Явасумаляю
показать весь комментарий
1 КАБ 3000 і все,нова реконструкція!Але скільки людей там може полягти....
показать весь комментарий
Все ясно.
Мавпочки здогадуються, що дороги і шатли це зашкварно - призначені на заклання можуть щось підозрювати ...
А от лікарня, яку віддадуть оркам чи 70 % що зруйнується - ета всєгда пожалуста.
А зброї мало, дронів мало, пораним захисникам - подачка "вивести за штат" і не відмовляй собі ні в чому
17.11.2025 00:57 Ответить
ЗЄля клав асфальт на дорогах для кацапських танків на Донбасі та Луганщині, в Лєнка будує передовий польовий шпиталь для орків

єто в них сімєйноє.

.
17.11.2025 02:29 Ответить
Їм пофіг куди красти
показать весь комментарий
Та ви здуріли… за 30 км від фронту? Нам таки пороблено бл!
показать весь комментарий
Вадімір ссановіч нє знаєт!! Єго подставляют слугі-баярє...
показать весь комментарий
🫡 заливайте бетон
показать весь комментарий
На кого?
показать весь комментарий
Місто Ізюм в 2015 мало 51000 жителів. А скільки залишилось зараз?
показать весь комментарий
17.11.2025 01:01 Ответить
Хай тікають...
показать весь комментарий
DW
Повномасштабне вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну спричинило безпрецедентну житлову кризу. Про це йдеться у доповіді, опублікованій Міжнародною організацією з міграції (МОМ) ООН.
У документі зазначено, що за час війни вже було зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель. Понад 2,5 мільйона одиниць житла - близько 10 відсотків житлового фонду - недоступні через бойові дії та руйнування. 60 відсотків цього житла офіційно визнано пошкодженим і тому небезпечне для перебування.
"Нестача муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням населення, спричиненим втечею від війни, створили серйозний тиск на доступність та цінову доступність житла", - йдеться у пресрелізі на сайті ООН від 16 листопада.
показать весь комментарий
За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки - це майже чверть довоєнного населення країни, більшість з них виїхали за кордон.
Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла.
Для багатьох залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження.
Внутрішні переселенці змушені витрачати 50 відсотків або більше своїх доходів на оренду.
При цьому середньомісячний дохід вимушених переселенців, які шукають житло в оренду, близько 16 тисяч гривень (380 доларів).
показать весь комментарий
Треба державна програма!! Яка неможлива при диктатурі міндічєй !!
Треба врегулювати, є багато кинутих квартир.
У не працездатних взагалі безпечніше буде щоб їм оплатили аренду а то й купівлю будиночку в селі.
показать весь комментарий
А чому він нахрен (це не вам) той ринок оренди нерегульований, якщо регулюється і в ЄС, і в США? В Україні нічого не регулюється, щоб громадянину стало краще жити. Тільки хабарі, відкати регулюються розміром відсотків.

Якщо звичайна людина - то жити неможливо.
ВІДБУДОВА після обстрілу розкажу.

Приліт у сімейний гуртожиток.

Пів року люди чекали, щоб місцеві царьки видали акт обстеження про непридатність житла і щоб податися на оту лохотронівську єкомпенсацію.

Нєє, через 6 міс.влада побачила, що будинок придатний. Будемо відбудовувати.
І бігом проектик запиляли за 3 млн.

Ааа, так ще й будувать треба???!
Нєє, грошей нема наразі. Спонсора нема на ваш гуртожиток. Кому він нада?!

Люди живуть із фанеркою у вікні, листопад, ніхто не будує і ніхто не дає компенсацію.
Бо є АКТ.

Погано, що не статевий.
Всім чмирям у всі отвори.
І їхнім сім'ям.

У цій країні по-іншому не розуміють
17.11.2025 09:22 Ответить
Гуляйполе теж було в глибокому тилу..тепер там евакуація..☹️
показать весь комментарий
Близько 20 000. І то за рахунок переселенців з навколишніх вщент зруйнованих сіл.
показать весь комментарий
Пацаны и их девки ЕЩЕ НЕ НАЖРАЛИСЬ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
А Ішаку що, є ріжниця звідки скирдуюця гроші на офшори?
показать весь комментарий
Скумбрія хоче відмити гроші?
показать весь комментарий
Саничь ні прі чєм гето всьо парашенко і і….. госдєп
показать весь комментарий
Держдеп і американська розвідка за допомогою Схем (Радіо свобода), Бигус.info і багатьох інших активно брали участь у дискредитації Порошенка. Цілодобове стеження протягом п'яти років, доступ до будь-якої конфіденційної інформації, така робота під силу тільки професійній розвідці. Із Зеленським вони не боролися так активно. Навіщо вони це робили одному Богу відомо.
показать весь комментарий
Недоречно, навіть жартома, асоціювати Порошенка з Госдєпом. Американці не залишили жодних шансів Порошенку обратися на другий термін. У той час коли Європа його відкрито підтримувала навіть під час виборів.
показать весь комментарий
Молодець. Відробив копійочки з жОПи.👍
показать весь комментарий
Судячи з останніх новин та слів Коломойського - сяде якраз не Порошенко...😊
показать весь комментарий
так і знала, що то Сивочолий винен - це він Лєночку-дєвочку кидає у брудне море корупції

.
показать весь комментарий
Не просто кидає, а ще й цинічно гвалтує її по всякому, с ізвращєніямі. Але гірше за все, це то що, чоловік, тої Леночкі, дивиться на те - похмуро , та із боллю, але нічого не робить, бо грощі - дорожче. Ось така вам пісенька (ну , якщо ви мене правильно зрозуміли_)...
показать весь комментарий
Ніхто не буде розміновувати Азов, це нонсенс.
Ніхто не буде розміновувати Чонгар, це нонсенс.
Ніхто не буде зупиняти ракетні програми, це нонсенс.
Ніхто не буде відводити війська з Перекопу і Київа, це нонсенс.
...
Сядуть твої хазяї, навіть не рипайся, ********** подоляцька. А потім вони здадуть всі імена кожного дрібного бота. І я або хтось подібний постукає тобі в двері і з великим задоволенням покаже тобі чого його навчила війна)))
показать весь комментарий
Яке ж ти кволе, ішак зЕленомордий.
показать весь комментарий
Крадуть вже навіть не ховаючись,тварюки.
показать весь комментарий
17.11.2025 01:20
кум до куми підлизався

.
показать весь комментарий
Якщо що, свою дружину ЗЄ теж не бачив давно і ледь з нею знайомий. 😁
показать весь комментарий
як так ?

він же спить з ним в одному бункері щоночі !

.
показать весь комментарий
Його він теж не знає.
Хз, хто там у темряві тулиться до дупи ЗЄ.
показать весь комментарий
"деякі відновлені об'єкти, які росіяни знищили вдруге Джерело: https://censor.net/ua/n3585364"
і так можна безкінця прокручувати оборудки..
і так можна безкінця прокручувати оборудки..
17.11.2025 01:26
В Покровську вде квіточки висаджували та тротуари робили..замість будувати укріплення..тепер місто під загрозою окупації...☹️
17.11.2025 01:26
А,шо так слабо ,1 млрд? Ужеб десяточку плюс дорогу,яку небудь за 5-7млрд.
17.11.2025 01:38
Пропоную почати відновлення не за 30 км, а за 3 км від лінії фронту. Тоді вже точно ніхто не перевірить відновили чи вкрали, бо туди ніхто не сунеться, можна списувати мільярди.
17.11.2025 01:49
Орки навіть обстрілювати не будуть під час будівництва.
Обидві сторони почекають здачі об'єкта. Щоб фото, селфі на фоні.
І опана потім

Двушкапашланамацкву (с)
показать весь комментарий
Це у них сімейне .
17.11.2025 02:08
ні не треш - а дикий трешак
17.11.2025 02:28
Вчора кацапи були за 30 км. сьогодні можливо за 3 км. А завтра наші возьмут та відійдуть від Ізюма на 3 - 30 км від де ЗСУ займуть більш укріплені та вигідні з тактичної точки зору позиції, що дозволять ефективніше стримувати російський наступ. Та і пораненим кацапам - оркам теж треба десь добряче лікуватися та і відновлюватися!
17.11.2025 02:40
А що тут дивного, блювотна зешобла навмисно херить кошти аби тільки не пішли за призначенням, все як завжди, ви тільки згадайте що було на передодні вторгнення московитів , міл'ьярдні підряди на дороги для комфортного просування "братушків" в той час коли всі притомні люди волали готуйтеся до війни; що казав блазень, " якщо ми будем фінансувати армію то не буде за що будувати дороги" якими потім просувалися рашисти, так що скумбрія також в темі, посто вона трішки розумніша за свого блазня , зуміла не спалится завчасно але всі вони одним миром мазані,( а саме " русскім миром") . А тут всього навсього якійсь мільярд та ще й на таке благе діло лікарню, і пох. що та лікарня через місяць другий буде знищена рос.фашистами, зате ******* зможуть казати що гроші витратили на благо людей.
17.11.2025 02:58
Ні, ця нація не хоче таки існувати... Невиліковні ідіоти при владі...Просто немає слів......
17.11.2025 02:58
При владі відверті вороги.
17.11.2025 06:02
Схема надійна, як Курська операція🕎
17.11.2025 03:56
Влада і нація вони дуже різні . А чого така влада ? А того що коли ще
раніше до війни Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична
культура ». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності
нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали
програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські
ворожі та корупційні сили такі як зараз " ОПЗЖ -ПЗЖМ, "Майбах", "Слуга народа"...
вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько
20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос
і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».Ось Вам і відповідь як у нас
і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів
до нашої вищої антиукраїнської влади капітулянти ці прокляті люті вороги
України та злодії - корупціонери. А ми що і далі будемо наполегливо продовжимо
вибирати до вищої влади таких лютих ворогів України, аж поки самі знищмо її?
-----
показать весь комментарий
Доречі, щось центр разумкова щез з новин...невже через нього вивели всі гроші, що можна було??
17.11.2025 06:35
Скумбрії с своїми кошерними сподобалося мародерити на крові мінєт с носатим мабуть відкат добрий приніс
17.11.2025 04:24
Красти та мародерити це в них сімейне, сьомий рік всім своїм закацапленим кодлом тільки цим і займаються.Чи когось ця "новина" здивувала ? Хоч тут ,хоч за кордоном публічні повідомлення про грабіж України бандою зеленського вже стали нормою.
17.11.2025 04:38
"Лікарня майбутнього"?
17.11.2025 05:56
А може за цей мільярд ви купите зброю,погоните від Ізюма орків,а потім будете будувати і відновлювати.Перестаньте ЗЕлені гниди срати грішми.
17.11.2025 05:57
Сімейний розпил України зЕленими тваринами
17.11.2025 06:00
Ніяк сімейка не нажереться...
17.11.2025 06:11
Черчілль говорив ,що якщо ти будеш реагувати на кожне гавкання пса , ти ніколи не дійдеш до великої мети. То ж ідемо до своєї великої мети , до перемоги.

17.11.2025 07:17
Мільярд гривень вже давно вкрадений на квартальну «Династію» просто їх треба кудись списати.
17.11.2025 07:35
Я б на місці Валодьки напрягся - супружиця почала складати власне бабло. Чого? Їй не вистачає спільного? Вовчик не виділяє на шмотки і походи по ринках за скумбрією? Виявила, що скумбрія вже не по 8? Завела коханця? Готується до рожлучення? 🤔
17.11.2025 07:50
Там, все вкладеному до нас , не переймайтеся.
17.11.2025 08:53
О, і синєгубов там, фортифікації вже збудовані?!
17.11.2025 08:53
Здається вже пора стріляти
17.11.2025 08:54
Бабі Зе були потрібні кишенькові гроші
17.11.2025 08:54
Если найти помещение - детсад,школа,то можно дешевле устроить мед обслуживание.Купить необходимое оборудование и мед персонал.Зачем вваливать такое деньжище в структуру,которая может быть подвержена обстрелам?Ответ:откат,завышенные цены на материалы.
17.11.2025 09:18
