Харьковская ОВА потратила более 260 млн грн на восстановление лицея в Чугуеве, поврежденного в 2022 году. 12 октября здание снова разрушили российские обстрелы. ФОТО

В ночь на 12 октября в Чугуеве в результате атаки российских дронов пострадал Чугуевский лицей №2. На восстановление этого учебного заведения, которое было разрушено российскими обстрелами в 2022 году, военная администрация Харькова потратила более 260 млн грн.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью 12 октября российские захватчики атаковали Чугуев, применив четыре ударных беспилотника, предварительно - типа "Герань-2". В результате атаки пострадал Чугуевский лицей №2, который находился на последней стадии восстановления.

лицей

"Сегодня ночью от ударов в центре города повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 2 учебных заведения, 1 административное здание. Есть 5 пострадавших, среди которых - 12-летняя девочка, у всех острая реакция на стресс. К счастью, жертв нет, это главное. Лицей номер 2, который нам построило государство и который должен был быть готовым до конца года, поврежден больше всего", - сообщила председатель Чугуевского городского совета Галина Минаева.

Лицей уже был поврежден в 2022 году

Харьковский антикоррупционный центр напомнил, что в 2022 году Чугуевский лицей №2 был сильно поврежден в результате российских обстрелов. В 2023 году департамент капитального строительства Харьковской ОВА заключил соглашение с частным предприятием "Строительная фирма "Промтекс" на реконструкцию КУ "Чугуевский лицей № 2" стоимостью 235 миллионов гривен.

Как отмечают в ХАЦ, во время торгов экономии почти не было. Тогда центр также отметил, что цены на материалы и оборудование были завышены, иногда в несколько раз.

Позже в первом соглашении сумму уменьшили до 180 млн грн.

Однако в конце декабря 2023 года департамент капстроительства согласился на увеличение стоимости ремонта и заключил еще одно соглашение с подрядчиком. Уже без проведения открытых торгов. Деньги планировали потратить на улучшенный фасад и выполнение новых требований по защитным укрытиям. По этому соглашению подрядчик уже получил 64 млн грн.

А в сентябре 2025 года "Промтекс" получил еще один договор на ремонт этой же школы на сумму 14 млн грн.

Таким образом, общая стоимость восстановления лицея №2 в Чугуеве составляет более 260 млн грн, отмечают в ХАЦ.

Кроме этого, расследователи напомнили, что это не единичный случай. Ранее в результате российских обстрелов был разрушен лицей в Старом Салтове, стоимость восстановления которого стоила 200 млн грн.

обстрел (29973) расходы (150) восстановление (231) Харьковская область (1704) Чугуевский район (234) Чугуев (28)
+25
Золоте дно для відмивання Грошиків.
Замість того щоб витратити на ВСУ.
12.10.2025 17:24 Ответить
+15
Пилорама працює!! Відновлюйте знов !!))
12.10.2025 17:26 Ответить
+15
Я завжди вважав, що до кінця війни ВСЕ капітальне будівництво в тилу треба заборонити, а гроші на фронт.
12.10.2025 17:31 Ответить
Золоте дно для відмивання Грошиків.
Замість того щоб витратити на ВСУ.
12.10.2025 17:24 Ответить
Відновлення по завищених цінах -бездонна діжка!!))
12.10.2025 17:28 Ответить
Щоб не було безробіття 🤪🤑
12.10.2025 18:36 Ответить
Пилорама працює!! Відновлюйте знов !!))
12.10.2025 17:26 Ответить
Як би його тут заржати, щоб не сприйняли за каца.
Реакція тільки така
12.10.2025 17:39 Ответить
Донатьте, людоньки, донаньте! Державонька в небезпеці! Ніхто окрім нас!
12.10.2025 17:27 Ответить
даунська гнида ти...москаль, ти не плутай донати на ЗСУ з розкраданями наших недо чиновників... після війни з ними розберемося - не переживай
12.10.2025 17:49 Ответить
тут мова про те, що ці гроші могли піти на ЗСУ, і тоді менше було би запитів на донати
показать весь комментарий
Саша, не кіпішуй. До післявійни ти можеш не дожити, якщо перебуваєш в статусі військовозобовязаного. Зелена пропагандиська фішка про "неначасі" і "ветерани прийдуть - порядок наведуть" вже пробуксовує. Піпл почав підозрювати, що десь його жорстко *********.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:39 Ответить
аплодую стоячи дегенератам зеленим! при баблі і все по закону. слава нашому геніТальному приЗЕденту!
12.10.2025 17:27 Ответить
А чому мудрий наріт не став грудьми в мирних протестах, пікетах і соцмережах проти бездумного розтринькування грошей на різноманітні відбудови, розбудови, добудови? Навіть якби на цьому не крали? Це велике будівництво справді потрібне?
показать весь комментарий
вони цього не бачать.
показать весь комментарий
Тобто? Якраз на будівельно-ремонтних роботх і все видно. А от на дронах і фламінго хрєн, що побачиш і зрозумієш. Там можна красти безкарно.
показать весь комментарий
перепрошую,поясню Вам,вони зелені потвори взагалі не бачать крадіжок ніначому!!!!!!!!!!!! в них все добре з зеленським, а краде тільки Порошенко!
показать весь комментарий
Клондайк.
показать весь комментарий
Я завжди вважав, що до кінця війни ВСЕ капітальне будівництво в тилу треба заборонити, а гроші на фронт.
показать весь комментарий
а як вони будуть харчуватися ?
показать весь комментарий
12.10.2025 17:42 Ответить
Джаст бікоз країна така
12.10.2025 17:32 Ответить
Яка?
12.10.2025 17:38 Ответить
Ви стрибайте собі далі по пеньках, не звертайте увагу
12.10.2025 17:42 Ответить
На що не звертати увагу?
12.10.2025 17:44 Ответить
Пане Друже, ми ще разом пліч о пліч будемо з Вами відстрілювати цю фігню зелену. ось побачите.
показать весь комментарий
На країну, вікторе федоровичу
показать весь комментарий
На яку країну?
показать весь комментарий
зільоно-дебільна
показать весь комментарий
САП і Європрокуратура домовились про співпрацю для боротьби зі зловживанням коштами ЄС в Україні.
показать весь комментарий
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/7/7221852/
показать весь комментарий
Бабки отмыты. Все норм.всем спасибо. Работаем дальше. Дорога Дружковка-Покровск работаем,)))
показать весь комментарий
Потужнєнько і незламнєнько. Краще б їх вкрав хто-небудь.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧУГУЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кількість учнів:239

З 2022 по 2025 витрати тільки на ремонт десь по 360 тис грн на учня...
Кучеряво живуть...
показать весь комментарий
Можливо дешевше їх в Кембридж на навчання відправити?
показать весь комментарий
Цілком можливо, що за ці вкрадені кошти хтось таки в Кемрідж поїхав, але не ці діти. У влади завжди є кому як слід постраджати на ностальгію...
показать весь комментарий
Це по 360 тис грн на кожен навчальний рік.
показать весь комментарий
Не здивуюся якщо деякі відбудовники самі наводять на свої об'єкти, і все, доказів немає, в руїнах вже ніхто не знайде чи була там золота підлога, чи ні
показать весь комментарий
Клептократія
показать весь комментарий
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча придумала для себе над прибутковий бізнес - час від часу просити москальських окупантів бомбити новозбудовані об'єкти - а потім знову красти на будівництві.
І так безперервно...
Евріка - при живому ***** і живому зєлі - війна не закінчиться - бо це дуже для них вигідно.
показать весь комментарий
Синєгубов нелоха підбарахлився знову непогано
показать весь комментарий
Грошики відмивають що в Чугуєві, що в других містах.В місті зруйнована школа яку вже обстрілювали.Нові вікна,новий дах,ремонт.Вчора прильот-школи нема.В Покровську весною 2024 садили троянди.В прифронтових містах роблять дорожню розмітку,яка вже майже стерлась.Все що розбомбили - піди зроби аудит,скільки грошей вкрали.Гроші треба на оборону,на захист критичних об'єктів інфраструктури,а ці ОВА,МВА,мери,хєри,міськради гроші витрачають на все де можна вкрасти.
показать весь комментарий
Треба всі гроші вкладати в потужні швидкі і далекобійні ракети. Кацапи повині розуміти, що за кожну ракету отримають зворотно
показать весь комментарий
... патужні господарники.
показать весь комментарий
Ви хоч розумієте, що це план!! Безкінечна карусель, де мають зиск усі - міністри, губернатори, проектанти, підрядники, директори.... І лише Україна страждає, бо ці ресурси НЕ йдуть на Фронт і на ППО .

А верховний міндіч оманський в шоколоді... он вам нічєго..........****
показать весь комментарий
міндіч здристнув за кордон . голова енергоатому котін написав заяву на звільнення і через день здристнув за кордон ..совпадєніє нє думаю.. через цих істот прокачувались сотні мільярдів гривень
показать весь комментарий
Тобто на відбудову витратили 5,6 млн американських доларів. Напевно будівельників наймали десь з Нью-Йорка.
показать весь комментарий
Цьому бездумному витрачанню західних грошей можуть покласти край лише самі донори. Мудрий український наріт вже нічого не вирішує і нічого не розуміє. Заброньоване чиновницькі кодло грабує як в останній день. А посполиті мовчать.
показать весь комментарий
Взагалі не розумію, найуха шось відбудовувати в прифронтових зонах, до завершення війни? Кацапи потім руйнують, а наші підАри кармани собі набивають.
показать весь комментарий
