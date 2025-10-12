Харьковская ОВА потратила более 260 млн грн на восстановление лицея в Чугуеве, поврежденного в 2022 году. 12 октября здание снова разрушили российские обстрелы. ФОТО
В ночь на 12 октября в Чугуеве в результате атаки российских дронов пострадал Чугуевский лицей №2. На восстановление этого учебного заведения, которое было разрушено российскими обстрелами в 2022 году, военная администрация Харькова потратила более 260 млн грн.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, информирует Цензор.НЕТ.
Ночью 12 октября российские захватчики атаковали Чугуев, применив четыре ударных беспилотника, предварительно - типа "Герань-2". В результате атаки пострадал Чугуевский лицей №2, который находился на последней стадии восстановления.
"Сегодня ночью от ударов в центре города повреждены 2 многоэтажки, 10 частных домов, 2 учебных заведения, 1 административное здание. Есть 5 пострадавших, среди которых - 12-летняя девочка, у всех острая реакция на стресс. К счастью, жертв нет, это главное. Лицей номер 2, который нам построило государство и который должен был быть готовым до конца года, поврежден больше всего", - сообщила председатель Чугуевского городского совета Галина Минаева.
Лицей уже был поврежден в 2022 году
Харьковский антикоррупционный центр напомнил, что в 2022 году Чугуевский лицей №2 был сильно поврежден в результате российских обстрелов. В 2023 году департамент капитального строительства Харьковской ОВА заключил соглашение с частным предприятием "Строительная фирма "Промтекс" на реконструкцию КУ "Чугуевский лицей № 2" стоимостью 235 миллионов гривен.
Как отмечают в ХАЦ, во время торгов экономии почти не было. Тогда центр также отметил, что цены на материалы и оборудование были завышены, иногда в несколько раз.
Позже в первом соглашении сумму уменьшили до 180 млн грн.
Однако в конце декабря 2023 года департамент капстроительства согласился на увеличение стоимости ремонта и заключил еще одно соглашение с подрядчиком. Уже без проведения открытых торгов. Деньги планировали потратить на улучшенный фасад и выполнение новых требований по защитным укрытиям. По этому соглашению подрядчик уже получил 64 млн грн.
А в сентябре 2025 года "Промтекс" получил еще один договор на ремонт этой же школы на сумму 14 млн грн.
Таким образом, общая стоимость восстановления лицея №2 в Чугуеве составляет более 260 млн грн, отмечают в ХАЦ.
Кроме этого, расследователи напомнили, что это не единичный случай. Ранее в результате российских обстрелов был разрушен лицей в Старом Салтове, стоимость восстановления которого стоила 200 млн грн.
Замість того щоб витратити на ВСУ.
Реакція тільки така
Кількість учнів:239
З 2022 по 2025 витрати тільки на ремонт десь по 360 тис грн на учня...
Кучеряво живуть...
І так безперервно...
Евріка - при живому ***** і живому зєлі - війна не закінчиться - бо це дуже для них вигідно.
А верховний міндіч оманський в шоколоді... он вам нічєго..........****