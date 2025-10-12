УКР
Харківська ОВА витратила понад 260 млн грн на відбудову ліцею в Чугуєві, який було пошкоджено у 2022 році. 12 жовтня заклад знову зруйнували російські обстріли. ФОТО

У ніч на 12 жовтня у Чугуєві внаслідок атаки російських дронів постраждав Чугуївський ліцей №2. На відбудову цього навчального закладу, який було зруйновано російськими обстрілами у 2022 році, військова адміністрація Харкова витратила понад 260 млн грн.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.

Уночі 12 жовтня російські загарбники атакували Чугуїв, застосувавши чотири ударних безпілотники, попередньо типу "Герань-2". У результаті атаки постраждав Чугуївський ліцей №2, який перебував на останній стадії відновлення.

ліцей

"Сьогодні вночі від ударів в центрі міста пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 навчальних заклади, 1 адміністративна будівля. Є 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка, у всіх гостра реакція на стрес. На щастя, жертв немає – це головне. Ліцей номер 2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше", - повідомила голова Чугуївської міської ради Галина Мінаєва.

Ліцей уже був пошкоджений у 2022 році

Харківський антикорупційний центр нагадав, що у 2022 році Чугуївський ліцей №2 був сильно пошкоджений внаслідок російських обстрілів. У 2023 році департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав угоду з приватним підприємством "Будівельна фірма "Промтекс" на реконструкцію КЗ "Чугуївський ліцей № 2" вартістю 235 мільйонів гривень.

Як зазначають у ХАЦ, під час торгів економії майже не було. Тоді центр також зауважив, що ціни на матеріали та устаткування були завищені, іноді кількаразово.

Пізніше в першій угоді суму зменшили до 180 млн грн.

Однак наприкінці грудня 2023 року департамент капбудівництва погодився на збільшення вартості ремонту і уклав ще одну угоду з підрядником. Вже без проведення відкритих торгів. Гроші планували витратити на покращений фасад та виконання нових вимог щодо захисних укриттів. За цією угодою підрядник вже отримав 64 млн грн.

А у вересні 2025 року "Промтекс" отримав ще один договір на ремонт цієї ж школи на суму 14 млн грн.

Таким чином, загальна вартість відновлення ліцею №2 у Чугуєві становить понад 260 млн грн, зазначають у ХАЦ.

Окрім цього, розслідувачі нагадали, що це не поодинокий випадок. Раніше внаслідок російських обстрілів був зруйнований ліцей у Старому Салтові, вартість відновлення якого коштувала 200 млн грн.

обстріл (31318) витрати (322) відбудова (383) Харківська область (1725) Чугуївський район (234) Чугуїв (30)
Золоте дно для відмивання Грошиків.
Замість того щоб витратити на ВСУ.
Пилорама працює!! Відновлюйте знов !!))
Я завжди вважав, що до кінця війни ВСЕ капітальне будівництво в тилу треба заборонити, а гроші на фронт.
Золоте дно для відмивання Грошиків.
Замість того щоб витратити на ВСУ.
Відновлення по завищених цінах -бездонна діжка!!))
Щоб не було безробіття 🤪🤑
Пилорама працює!! Відновлюйте знов !!))
Як би його тут заржати, щоб не сприйняли за каца.
Реакція тільки така
Донатьте, людоньки, донаньте! Державонька в небезпеці! Ніхто окрім нас!
даунська гнида ти...москаль, ти не плутай донати на ЗСУ з розкраданями наших недо чиновників... після війни з ними розберемося - не переживай
тут мова про те, що ці гроші могли піти на ЗСУ, і тоді менше було би запитів на донати
Саша, не кіпішуй. До післявійни ти можеш не дожити, якщо перебуваєш в статусі військовозобовязаного. Зелена пропагандиська фішка про "неначасі" і "ветерани прийдуть - порядок наведуть" вже пробуксовує. Піпл почав підозрювати, що десь його жорстко *********.
аплодую стоячи дегенератам зеленим! при баблі і все по закону. слава нашому геніТальному приЗЕденту!
А чому мудрий наріт не став грудьми в мирних протестах, пікетах і соцмережах проти бездумного розтринькування грошей на різноманітні відбудови, розбудови, добудови? Навіть якби на цьому не крали? Це велике будівництво справді потрібне?
вони цього не бачать.
Клондайк.
Я завжди вважав, що до кінця війни ВСЕ капітальне будівництво в тилу треба заборонити, а гроші на фронт.
а як вони будуть харчуватися ?
Джаст бікоз країна така
Яка?
Ви стрибайте собі далі по пеньках, не звертайте увагу
На що не звертати увагу?
Пане Друже, ми ще разом пліч о пліч будемо з Вами відстрілювати цю фігню зелену. ось побачите.
На країну, вікторе федоровичу
На яку країну?
зільоно-дебільна
САП і Європрокуратура домовились про співпрацю для боротьби зі зловживанням коштами ЄС в Україні.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/7/7221852/
Бабки отмыты. Все норм.всем спасибо. Работаем дальше. Дорога Дружковка-Покровск работаем,)))
Потужнєнько і незламнєнько. Краще б їх вкрав хто-небудь.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧУГУЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кількість учнів:239

З 2022 по 2025 витрати тільки на ремонт десь по 360 тис грн на учня...
Кучеряво живуть...
Можливо дешевше їх в Кембридж на навчання відправити?
Цілком можливо, що за ці вкрадені кошти хтось таки в Кемрідж поїхав, але не ці діти. У влади завжди є кому як слід постраджати на ностальгію...
Це по 360 тис грн на кожен навчальний рік.
Не здивуюся якщо деякі відбудовники самі наводять на свої об'єкти, і все, доказів немає, в руїнах вже ніхто не знайде чи була там золота підлога, чи ні
Клептократія
Банда Єрмака-Зеленського-Міндіча придумала для себе над прибутковий бізнес - час від часу просити москальських окупантів бомбити новозбудовані об'єкти - а потім знову красти на будівництві.
І так безперервно...
Евріка - при живому ***** і живому зєлі - війна не закінчиться - бо це дуже для них вигідно.
Синєгубов нелоха підбарахлився знову непогано
Грошики відмивають що в Чугуєві, що в других містах.В місті зруйнована школа яку вже обстрілювали.Нові вікна,новий дах,ремонт.Вчора прильот-школи нема.В Покровську весною 2024 садили троянди.В прифронтових містах роблять дорожню розмітку,яка вже майже стерлась.Все що розбомбили - піди зроби аудит,скільки грошей вкрали.Гроші треба на оборону,на захист критичних об'єктів інфраструктури,а ці ОВА,МВА,мери,хєри,міськради гроші витрачають на все де можна вкрасти.
Треба всі гроші вкладати в потужні швидкі і далекобійні ракети. Кацапи повині розуміти, що за кожну ракету отримають зворотно
... патужні господарники.
Ви хоч розумієте, що це план!! Безкінечна карусель, де мають зиск усі - міністри, губернатори, проектанти, підрядники, директори.... І лише Україна страждає, бо ці ресурси НЕ йдуть на Фронт і на ППО .

А верховний міндіч оманський в шоколоді... он вам нічєго..........****
Тобто на відбудову витратили 5,6 млн американських доларів. Напевно будівельників наймали десь з Нью-Йорка.
Цьому бездумному витрачанню західних грошей можуть покласти край лише самі донори. Мудрий український наріт вже нічого не вирішує і нічого не розуміє. Заброньоване чиновницькі кодло грабує як в останній день. А посполиті мовчать.
