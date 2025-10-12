Харківська ОВА витратила понад 260 млн грн на відбудову ліцею в Чугуєві, який було пошкоджено у 2022 році. 12 жовтня заклад знову зруйнували російські обстріли. ФОТО

У ніч на 12 жовтня у Чугуєві внаслідок атаки російських дронів постраждав Чугуївський ліцей №2. На відбудову цього навчального закладу, який було зруйновано російськими обстрілами у 2022 році, військова адміністрація Харкова витратила понад 260 млн грн.

Уночі 12 жовтня російські загарбники атакували Чугуїв, застосувавши чотири ударних безпілотники, попередньо типу "Герань-2". У результаті атаки постраждав Чугуївський ліцей №2, який перебував на останній стадії відновлення.

"Сьогодні вночі від ударів в центрі міста пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 навчальних заклади, 1 адміністративна будівля. Є 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка, у всіх гостра реакція на стрес. На щастя, жертв немає – це головне. Ліцей номер 2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше", - повідомила голова Чугуївської міської ради Галина Мінаєва.

Ліцей уже був пошкоджений у 2022 році

Харківський антикорупційний центр нагадав, що у 2022 році Чугуївський ліцей №2 був сильно пошкоджений внаслідок російських обстрілів. У 2023 році департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав угоду з приватним підприємством "Будівельна фірма "Промтекс" на реконструкцію КЗ "Чугуївський ліцей № 2" вартістю 235 мільйонів гривень.

Як зазначають у ХАЦ, під час торгів економії майже не було. Тоді центр також зауважив, що ціни на матеріали та устаткування були завищені, іноді кількаразово.

Пізніше в першій угоді суму зменшили до 180 млн грн.

Однак наприкінці грудня 2023 року департамент капбудівництва погодився на збільшення вартості ремонту і уклав ще одну угоду з підрядником. Вже без проведення відкритих торгів. Гроші планували витратити на покращений фасад та виконання нових вимог щодо захисних укриттів. За цією угодою підрядник вже отримав 64 млн грн.

А у вересні 2025 року "Промтекс" отримав ще один договір на ремонт цієї ж школи на суму 14 млн грн.

Таким чином, загальна вартість відновлення ліцею №2 у Чугуєві становить понад 260 млн грн, зазначають у ХАЦ.

Окрім цього, розслідувачі нагадали, що це не поодинокий випадок. Раніше внаслідок російських обстрілів був зруйнований ліцей у Старому Салтові, вартість відновлення якого коштувала 200 млн грн.

