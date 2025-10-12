РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7200 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
225 0

Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами 5 населенных пунктов, в Чугуеве среди пострадавших 12-летняя девочка. ФОТО

За прошедшие сутки, 11 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 5 человек.

В г. Чугуев пострадали женщины 59 и 78 лет, мужчины 54 и 69 лет и 12-летняя девочка.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: враг нанес удары по 5 населенным пунктам, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️7 БпЛА типа "Герань-2";
▪️2 fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️в Купянском районе повреждено учебное заведение (пос. Шевченково);

▪️в Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Пески-Радьковские);

▪️в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Бугаевка), учебное заведение, админздание, многоквартирный дом, автомобили (г. Чугуев).

Многоэтажка в Чугуеве после обстрела

Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по учебному заведению в Чугуеве, есть существенные повреждения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (29973) Харьковская область (1704) Изюмский район (150) Купянский район (450) Чугуевский район (231) Чугуев (28) Пески-Радьковские (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 