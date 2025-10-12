Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами 5 населенных пунктов, в Чугуеве среди пострадавших 12-летняя девочка. ФОТО

За прошедшие сутки, 11 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 5 человек.

В г. Чугуев пострадали женщины 59 и 78 лет, мужчины 54 и 69 лет и 12-летняя девочка.

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️7 БпЛА типа "Герань-2";

▪️2 fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️в Купянском районе повреждено учебное заведение (пос. Шевченково);

▪️в Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Пески-Радьковские);

▪️в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Бугаевка), учебное заведение, админздание, многоквартирный дом, автомобили (г. Чугуев).

Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по учебному заведению в Чугуеве, есть существенные повреждения.

