Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами 5 населенных пунктов, в Чугуеве среди пострадавших 12-летняя девочка. ФОТО
За прошедшие сутки, 11 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрелов пострадали 5 человек.
В г. Чугуев пострадали женщины 59 и 78 лет, мужчины 54 и 69 лет и 12-летняя девочка.
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️7 БпЛА типа "Герань-2";
▪️2 fpv-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️в Купянском районе повреждено учебное заведение (пос. Шевченково);
▪️в Изюмском районе поврежден экскаватор (с. Пески-Радьковские);
▪️в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Бугаевка), учебное заведение, админздание, многоквартирный дом, автомобили (г. Чугуев).
Ранее Ценор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили дронами по учебному заведению в Чугуеве, есть существенные повреждения.
