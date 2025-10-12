Доба на Харківщині: під ворожими ударами 5 населених пунктів, у Чугуєві серед постраждалих 12-річна дівчинка. ФОТО
Упродовж минулої доби, 11 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.
У м. Чугуїв постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка.
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️7 БпЛА типу "Герань-2";
▪️2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп'янському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Шевченкове);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено екскаватор (с. Піски-Радьківські);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бугаївка), навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок, автомобілі (м. Чугуїв).
Раніше Ценор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили дронами по навчальному закладу в Чугуєві, є суттєві пошкодження.
