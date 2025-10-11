Доба на Харківщині: ворог вдарив по 5 населених пунктах, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники атакували Ізюмський, Куп'янський, Лозівський та Чугуївський райони Харківщини. Є пошкодження інфраструктури та постраждалі.

про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

22 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон.

Через російські атаки у селі Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху гранати в м. Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка);

у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по м. Чугуїв та с. Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучань стались руйнування та пожежі на території приватних підприємств, повідомили в ДСНС.

За попередніми даними, одна особа постраждала.

