Сутки в Харьковской области: враг нанес удары по 5 населенным пунктам, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Изюмский, Купянский, Лозовской и Чугуевский районы Харьковщины. Есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 22 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон.
Из-за российских атак в селе Симиновка Волчанской громады пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. В результате взрыва гранаты в г. Лозовая пострадали 48-летний и 40-летний мужчины и 17-летний парень.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Гороховатка);
- в Купянском районе повреждено складское помещение (пос. Великий Бурлук);
- в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).
Ночью враг нанес удары беспилотниками по г. Чугуев и с. Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий, сообщили в ГСЧС.
По предварительным данным, один человек пострадал.
