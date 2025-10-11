РУС
349 0

Сутки в Харьковской области: враг нанес удары по 5 населенным пунктам, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Изюмский, Купянский, Лозовской и Чугуевский районы Харьковщины. Есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 22 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон.

Из-за российских атак в селе Симиновка Волчанской громады пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. В результате взрыва гранаты в г. Лозовая пострадали 48-летний и 40-летний мужчины и 17-летний парень.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Гороховатка);
  • в Купянском районе повреждено складское помещение (пос. Великий Бурлук);
  • в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев).

Ночью враг нанес удары беспилотниками по г. Чугуев и с. Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий, сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, один человек пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чугуев подвергся массированной российской атаке: пострадал человек, произошли пожары (обновлено)

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

