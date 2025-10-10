РУС
Чугуев подвергся массированной российской атаке: в городе пожары

Поздно вечером 10 октября Чугуев Харьковской области подвергся массированной российской атаке, на месте попаданий возникли пожары.

Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий", - написала чиновница.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп вражеских ударных дронов в направлении Чугуева.

обстрел (29929) Харьковская область (1697) Чугуевский район (229) Чугуев (26)
ЗЄля, де тисячі дронів-винищувачів шахедів ?

знову "ми могьом, дайтє дєнєх ?"

10.10.2025 23:24 Ответить

10.10.2025 23:31 Ответить
 
 