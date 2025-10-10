Чугуев подвергся массированной российской атаке: в городе пожары
Поздно вечером 10 октября Чугуев Харьковской области подвергся массированной российской атаке, на месте попаданий возникли пожары.
Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.
"Город под массированной атакой вражеского оружия. Есть возгорания на месте попаданий. Все необходимые службы готовы к соответствующей работе по ликвидации последствий", - написала чиновница.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп вражеских ударных дронов в направлении Чугуева.
знову "ми могьом, дайтє дєнєх ?"
.