Чугуїв зазнав масованої російської атаки: постраждала людина, сталися пожежі (оновлено)

вибухи, дим

Пізно ввечері 10 жовтня Чугуїв Харківської області зазнав масованої російської атаки, на місці влучань виникли пожежі.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучань. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків", - написала посадовиця.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух декількох груп ворожих ударних дронів у напрямку Чугуєва.

Оновлення

Згодом міська голова повідомила, що внаслідок ворожої атаки на Чугуїв постраждала людина.

"Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці", - скзано в повідомленні.

Вона також повідомила, що рятувальники локалізують пожежу, що спалахнула внаслідок влучання.

"Електропостчання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі",- повідомила Мінаєва. 

