Рашисти вдарили дронами по навчальному закладу в Чугуєві: є суттєві пошкодження
У ніч проти неділі, 12 жовтня російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів Чугуєва Харківської області.
Про це повідомила у фейсбуку очільниця міста Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік та автівки. Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку - гостра реакція на стрес.
На місці працюють відповідні служби.
