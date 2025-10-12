УКР
Атака безпілотників на Харківщину
Рашисти вдарили дронами по навчальному закладу в Чугуєві: є суттєві пошкодження

шахед над Чугуєвом

У ніч проти неділі, 12 жовтня російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів Чугуєва Харківської області.

Про це повідомила у фейсбуку очільниця міста Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік та автівки. Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку - гостра реакція на стрес.

На місці працюють відповідні служби.

