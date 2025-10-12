Рашисты нанесли удар дронами по учебному заведению в Чугуеве: есть существенные повреждения

В ночь на воскресенье, 12 октября российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщила в фейсбуке глава города Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку и машины. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина - острая реакция на стресс.

На месте работают соответствующие службы.

