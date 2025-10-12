Рашисты нанесли удар дронами по учебному заведению в Чугуеве: есть существенные повреждения
В ночь на воскресенье, 12 октября российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева Харьковской области.
Об этом сообщила в фейсбуке глава города Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку и машины. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина - острая реакция на стресс.
На месте работают соответствующие службы.
