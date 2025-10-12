РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7200 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
838 2

Рашисты нанесли удар дронами по учебному заведению в Чугуеве: есть существенные повреждения

шахид над Чугуевом

В ночь на воскресенье, 12 октября российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщила в фейсбуке глава города Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку и машины. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина - острая реакция на стресс.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: враг ударил по 5 населенным пунктам, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

На месте работают соответствующие службы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (29973) дроны (5069) Харьковская область (1704) Чугуевский район (231) Чугуев (28)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у мене один пролітав над головою (Миколаївська обл)
показать весь комментарий
12.10.2025 07:28 Ответить
Ну і де наша відповідь, Чугуїв кожен день ********.
показать весь комментарий
12.10.2025 09:03 Ответить
 
 