В Ізюмі, який за 30 км від фронту, планують за понад 1 мільярд відбудувати лікарню: реконструкцію промотує Зеленська

У вересні департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав угоду із консорціумом "Білдінг Груп" на реконструкцію Центральної лікарні ім. Піщанської Богоматері в Ізюмі вартістю 1 мільярд 45 мільйонів 100 тисяч гривень. Основні роботи планують проводити наступного року. Цьогоріч планують витратити тільки 200 000 гривень на розчистку будівельного майданчика від хмизу.

Про це йдеться у матеріалі Харківського антикорупційного центру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лікарня була зруйнована у 2022 році

У ХАЦ нагадали, що російська армія зруйнувала лікарню в Ізюмі 8 березня 2022 року. Реконструкцію медичного закладу взяла на себе Фундація першої леді Олени Зеленської, залучаючи кошти донорів.

Зокрема, з 2023 року Фундація залучали благодійні кошти від різних донорів: Rheinmetall AG, Siemens, Healthineers AG, FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH, Уряду Словенії, Уряду ОАЕ. За ці гроші робили невеликі протиаварійні роботи та купували медичне обладнання.

Знайдено донора для відбудови

Навесні 2025 року Фундація повідомила, що нарешті знайшла донора для повного відновлення зруйнованої лікарні на Харківщині.

"Фундація Олени Зеленської профінансує відбудову медичного комплексу на Харківщині за підтримки Катарського фонду розвитку. Після тривалих перемовин та підготовки проєкту команда Фундації досягла домовленостей із Катарським фондом розвитку (QFFD) щодо масштабної підтримки відбудови медичного комплексу... Завдяки фінансуванню QFFD буде не лише відновлено інші корпуси, а й збудовано нові будівлі комплексу, що суттєво розширять його можливості", - процитували у ХАЦ заяву Фундації першої леді.

Так, стало зрозуміло, що Катар допоможе відбудувати центральну лікарню Ізюма.

Угоду підписали директор департаменту капітального будівництва ХОВА Ігор Лялюк та директорка Фундації Зеленської Ніна Горбачова, були присутні начальник ХОВА Олег Синєгубов та кілька представниць фонду, онлайн долучились представники уряду Катару.

Тоді ХАЦ зробив запит до Фундації, щоб дізнатися подробиці угоди. Однак ХАЦ не став публікувати отриману відповідь, оскільки у Фундації наголосили, що через безпекову ситуацію "розголошення будь-якої інформації щодо відбудови Ізюмської лікарні та термінів будівництва може нести серйозну загрозу".

Втім, тепер, коли договір із підрядником все-таки підписали і з’явились нові, реальні загрози для Ізюма, ХАЦ вирішив частково оприлюднити надану інформацію, вважаючи її суспільно важливою.

"Відтак Фундація виступатиме донором відбудови та надаватиме замовнику цільову благодійну пожертву для реалізації проєкту. Згідно з положеннями грантової угоди з Катарським фондом розвитку її умови, зокрема фінансові, визнані донором суворо конфіденційними та не підлягають розголошенню. Враховуючи безпекову ситуацію у регіоні, просимо вас не поширювати в інформаційному просторі інформацію про відбудову лікарні, викладену у відповіді та отриману з інших можливих джерел. Адже розголошення будь-якої інформації щодо відбудови Ізюмської лікарні та термінів будівництва може нести серйозну загрозу", - процитували розслідувачі відповідь Фонду Зеленської.

Ізюм за 30 км від лінії фронту

У ХАЦ зауважують, що росіяни наблизились до найголовнішої транспортної артерії – траси Ізюм-Слов’янськ – на відстань кількох десятків кілометрів.

"Це дає можливість окупантам обстрілювати дорогу навіть примітивними дронами. Від росіян неможливо буде приховати велике будівництво в Ізюмі. Місто на даний момент перебуває за 30 км від лінії фронту, і вона наближається", - йдеться у статті.

В антикорупційному центрі вважають, що вкладати зараз мільярд гривень у відбудову лікарні на Харківщині – це щонайменше недбальство.

Окрім цього, у ХАЦ нагадали про деякі відновлені об’єкти, які росіяни знищили вдруге.

Зокрема, про у ніч проти 6 квітня 2025 року внаслідок російських обстрілів зазнав суттєвих пошкоджень Старосалтівський ліцей, загальна вартість відбудови якого становила 209,9 млн грн.

Крім цього, у ніч на 12 жовтня у Чугуєві внаслідок атаки російських дронів постраждав Чугуївський ліцей №2. На відбудову цього навчального закладу, який було зруйновано російськими обстрілами у 2022 році, військова адміністрація Харкова витратила понад 260 млн грн.

