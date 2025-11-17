Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла жінка
Уночі у лікарні померла 28-річна жінка, яка отримала поранення під час російського обстрілу Запоріжжя 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя, однак врятувати пацієнтку не вдалося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Мої співчуття рідним. Наші люди, наші втрати, наш біль…", - зазначили у повідомленні.
Таким чином внаслідок російської атаки 18 серпня загинули чотири людини.
На сьогодні в лікарнях залишаються 16 постраждалих, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Медики продовжують боротьбу за життя кожного пацієнта.
Зранку 18 серпня у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Федоров повідомив, що ворог намагався вдарити по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Завдав два удари.
Внаслідок чергового ворожого удару зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.
