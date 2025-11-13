Росіяни атакували село Преображенка на Запоріжжі: двоє загиблих

Російська окупаційна армія вбила двох людей у селі Преображенка Пологівського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію оприлюднив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі.

"Годину тому ворог атакував село Преображенка Пологівського району", — зазначив Федоров.

Очільник Запорізької ОВА також додав, що внаслідок удару FPV-дроном по мирному населенню загинули двоє чоловіків.

Раніше ввечері росіяни завдали аналогічного удару по Запорізькому району, де загинуло подружжя.

Російські війська ввечері 13 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як повідомили в Повітряних силиах ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

