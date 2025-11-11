УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9850 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
1 202 6

Росія атакувала Краматорськ сімома БпЛА: є загиблий та руйнування

Обстріл Краматорська ударними БпЛА
Фото: Краматорська міська рада

Місто Краматорськ у Донецькій області зазнало масованої атаки безпілотників-камікадзе. Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду, російські війська за короткий проміжок часу - лише 26 хвилин - застосували сім ударних БпЛА.

Удар по цивільній інфраструктурі

За попередніми даними, ціллю російської атаки стала цивільна інфраструктура та приватний сектор. "Є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків", - наголосили в міськраді. 

Пізніше в міськраді додали, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є загиблий - чоловік 1961 року народження. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська не досягли жодного значного результату на фронті, - Зеленський

Росія атакує Україну ударними БпЛА

Окупанти ввечері 10 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни. 

Читайте: Російський дрон атакував пасажирський автобус у Краматорську: двох людей поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (914) атака (1526) Донецька область (11210) дрони (8228) Шахед (2216) Краматорський район (1233)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йбнрсня
показати весь коментар
11.11.2025 00:51 Відповісти
Як - в Краматорську вже всі клумби припарадили?
показати весь коментар
11.11.2025 00:53 Відповісти
Троянди на зиму мають бути укриті!
показати весь коментар
11.11.2025 01:16 Відповісти
Добре, що Міндіч не постраждал.
показати весь коментар
11.11.2025 03:08 Відповісти
кацапи вы даже незнаете где и какой Краматорск .мы садим и убираемся вопреки всему .а вы живите в своих болотах
показати весь коментар
11.11.2025 09:28 Відповісти
Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, и унитазы это все что можите
показати весь коментар
11.11.2025 09:32 Відповісти
 
 