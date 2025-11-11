Росія атакувала Краматорськ сімома БпЛА: є загиблий та руйнування
Місто Краматорськ у Донецькій області зазнало масованої атаки безпілотників-камікадзе. Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду, російські війська за короткий проміжок часу - лише 26 хвилин - застосували сім ударних БпЛА.
Удар по цивільній інфраструктурі
За попередніми даними, ціллю російської атаки стала цивільна інфраструктура та приватний сектор. "Є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків", - наголосили в міськраді.
Пізніше в міськраді додали, що за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є загиблий - чоловік 1961 року народження.
Росія атакує Україну ударними БпЛА
Окупанти ввечері 10 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
