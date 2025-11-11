Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська ввечері 10 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

О 17:27 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:01 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 18:17 - БпЛА у бік Чернігова з північного заходу.

О 19:31 - повідомляється про:

загрозу БпЛА для Ніжинського району Чернігівщини;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на північний захід.

О 19:48 - БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.

О 20:46 - повідомляється про БпЛА на півдні Сумщини рухаються у бік Богодухівського району Харківщини.

О 23:01 - повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Одеській області.

О 23:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

О 23:33 - Одещина: БпЛА курсом на/повз Татарбунари.

О 00:15 - повідомляється про групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

О 00:28 - декілька груп БпЛА на Одещині – у напрямку Рені. Перебувайте в укриттях.

О 00:56 - БпЛА на межі Сумської та Харківської областей рухаються у напрямку Полтавського району Полтавської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізувалися на островах Великий Вільховий та Білогрудий на Херсонщині.

