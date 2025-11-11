Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська ввечері 10 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.
У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА
О 17:27 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 18:01 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.
О 18:17 - БпЛА у бік Чернігова з північного заходу.
Оновлена інформація
О 19:31 - повідомляється про:
- загрозу БпЛА для Ніжинського району Чернігівщини;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на північний захід.
О 19:48 - БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.
Оновлена інформація
О 20:46 - повідомляється про БпЛА на півдні Сумщини рухаються у бік Богодухівського району Харківщини.
Оновлена інформація
О 23:01 - повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Одеській області.
О 23:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.
О 23:33 - Одещина: БпЛА курсом на/повз Татарбунари.
Оновлена інформація
О 00:15 - повідомляється про групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.
О 00:28 - декілька груп БпЛА на Одещині – у напрямку Рені. Перебувайте в укриттях.
Оновлена інформація
О 00:56 - БпЛА на межі Сумської та Харківської областей рухаються у напрямку Полтавського району Полтавської області.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізувалися на островах Великий Вільховий та Білогрудий на Херсонщині.
Що б мало відбутись в цивілізованій країні, якби нас не тримали за бидло, яке проковтне це?
Президент мав би звернутись до українців із завою щодо свого друга по недільних шашликах і дати завдання своїм силовикам вернути Міндіча до України. Як вертали Чернишова і Христенка. Але він ховає його закордоном. Міністр Галущенко вже сьогодні мав би бути відсторонений з Уряду. Написати заяву про відставку з посади міністра юстиції. Бо саме за його керівництва на посаді міністра енергетики і мутили схему. Але він на посаді. Міністерка енергетики Гринчук сьогодні мала б бути відсторонена з посади, бо саме вона є правою рукою Міндіча і призначена на посаду за його саме протеже. Але вона на посаді і в брифінгу каже, що нічого не знає і не чула про схеми. Якщо ми проковтнемо це, то всі їх подальші схеми будуть ще більш цинічнішими і вже не в коробці будуть носити по 1,6 мільйони доларів, а уже цілий прицеп з десятками мільйонів. Все, що ми спостерігаємо сьогодні - ганьба країни.
Ганьба, яка цинічна по відношенню не лише до мільйонів українців, які сидять зараз без світла але і мільйона тих, хто в окопі мені соромно перед ними за такий тил.
