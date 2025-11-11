4 585 22

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

РФ атакує Україну шахедами 10 листопада

Російські війська ввечері 10 листопада розпочали чергову атаку на Україну, використовуючи ударні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, безпілотники противника були помічені одразу в кількох областях країни.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

О 17:27 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:01 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 18:17 - БпЛА у бік Чернігова з північного заходу.

Оновлена інформація

О 19:31 - повідомляється про:

  • загрозу БпЛА для Ніжинського району Чернігівщини;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на північний захід.

О 19:48 - БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.

Оновлена інформація

О 20:46 - повідомляється про БпЛА на півдні Сумщини рухаються у бік Богодухівського району Харківщини.

Оновлена інформація

О 23:01 - повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Одеській області. 

О 23:08 - БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

О 23:33 - Одещина: БпЛА курсом на/повз Татарбунари.

Оновлена інформація

О 00:15 - повідомляється про групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

О 00:28 - декілька груп БпЛА на Одещині – у напрямку Рені. Перебувайте в укриттях.

Оновлена інформація

О 00:56 - БпЛА на межі Сумської та Харківської областей рухаються у напрямку Полтавського району Полтавської області.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізувалися на островах Великий Вільховий та Білогрудий на Херсонщині

+13
Земленський мовчить увесь день. Це і є його відповіддю усім нам про корупцію його друга-гаманця Міндіча на енергетиці і захисті країни.
Що б мало відбутись в цивілізованій країні, якби нас не тримали за бидло, яке проковтне це?
Президент мав би звернутись до українців із завою щодо свого друга по недільних шашликах і дати завдання своїм силовикам вернути Міндіча до України. Як вертали Чернишова і Христенка. Але він ховає його закордоном. Міністр Галущенко вже сьогодні мав би бути відсторонений з Уряду. Написати заяву про відставку з посади міністра юстиції. Бо саме за його керівництва на посаді міністра енергетики і мутили схему. Але він на посаді. Міністерка енергетики Гринчук сьогодні мала б бути відсторонена з посади, бо саме вона є правою рукою Міндіча і призначена на посаду за його саме протеже. Але вона на посаді і в брифінгу каже, що нічого не знає і не чула про схеми. Якщо ми проковтнемо це, то всі їх подальші схеми будуть ще більш цинічнішими і вже не в коробці будуть носити по 1,6 мільйони доларів, а уже цілий прицеп з десятками мільйонів. Все, що ми спостерігаємо сьогодні - ганьба країни.
Ганьба, яка цинічна по відношенню не лише до мільйонів українців, які сидять зараз без світла але і мільйона тих, хто в окопі мені соромно перед ними за такий тил.
10.11.2025 19:32
Александр Горбань #339533 земленський - це як осел на даху конюшні. Дивишся і дивуєшся, як ця скотина тупа так високо залізла.
За кого голосував у 2019 році?
10.11.2025 20:05
Рік тому 19.10.2024 Земленский доручив українському ОПК виробити 3000 крилатих ракет у 2025 році Ще встигаємо до кінця року ще 2 місяці.
10.11.2025 19:29
Він має на увазі що голосував проти Порошенка.

11.11.2025 06:20
показати весь коментар
11.11.2025 06:20 Відповісти
Зеленський відреагував на викриття масштабної корупції в енергетиці: Вироки мають бути

11.11.2025 00:04
