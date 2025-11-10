Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска вечером 10 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА
В 17:27 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 18:01 - БПЛА на севере Черниговщины, курс - юго-западный.
В 18:17 - БПЛА в сторону Чернигова с северо-запада.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировались на островах Большой Ольховой и Белогрудый на Херсонщине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що б мало відбутись в цивілізованій країні, якби нас не тримали за бидло, яке проковтне це?
Президент мав би звернутись до українців із завою щодо свого друга по недільних шашликах і дати завдання своїм силовикам вернути Міндіча до України. Як вертали Чернишова і Христенка. Але він ховає його закордоном. Міністр Галущенко вже сьогодні мав би бути відсторонений з Уряду. Написати заяву про відставку з посади міністра юстиції. Бо саме за його керівництва на посаді міністра енергетики і мутили схему. Але він на посаді. Міністерка енергетики Гринчук сьогодні мала б бути відсторонена з посади, бо саме вона є правою рукою Міндіча і призначена на посаду за його саме протеже. Але вона на посаді і в брифінгу каже, що нічого не знає і не чула про схеми. Якщо ми проковтнемо це, то всі їх подальші схеми будуть ще більш цинічнішими і вже не в коробці будуть носити по 1,6 мільйони доларів, а уже цілий прицеп з десятками мільйонів. Все, що ми спостерігаємо сьогодні - ганьба країни.
Ганьба, яка цинічна по відношенню не лише до мільйонів українців, які сидять зараз без світла але і мільйона тих, хто в окопі мені соромно перед ними за такий тил.