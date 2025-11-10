Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска вечером 10 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

В 17:27 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:01 - БПЛА на севере Черниговщины, курс - юго-западный.

В 18:17 - БПЛА в сторону Чернигова с северо-запада.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировались на островах Большой Ольховой и Белогрудый на Херсонщине.

