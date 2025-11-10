РУС
Новости Атака беспилотников
521 2

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

РФ атакует Украину шахидами 10 ноября

Российские войска вечером 10 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

В 17:27 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:01 - БПЛА на севере Черниговщины, курс - юго-западный.

В 18:17 - БПЛА в сторону Чернигова с северо-запада.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировались на островах Большой Ольховой и Белогрудый на Херсонщине.

Читайте также: Под ударами РФ 13 населенных пунктов Запорожской области: повреждены дома и автомобили. ФОТО

Автор: 

Рік тому 19.10.2024 Земленский доручив українському ОПК виробити 3000 крилатих ракет у 2025 році Ще встигаємо до кінця року ще 2 місяці.
10.11.2025 19:29 Ответить
Земленський мовчить увесь день. Це і є його відповіддю усім нам про корупцію його друга-гаманця Міндіча на енергетиці і захисті країни.
Що б мало відбутись в цивілізованій країні, якби нас не тримали за бидло, яке проковтне це?
Президент мав би звернутись до українців із завою щодо свого друга по недільних шашликах і дати завдання своїм силовикам вернути Міндіча до України. Як вертали Чернишова і Христенка. Але він ховає його закордоном. Міністр Галущенко вже сьогодні мав би бути відсторонений з Уряду. Написати заяву про відставку з посади міністра юстиції. Бо саме за його керівництва на посаді міністра енергетики і мутили схему. Але він на посаді. Міністерка енергетики Гринчук сьогодні мала б бути відсторонена з посади, бо саме вона є правою рукою Міндіча і призначена на посаду за його саме протеже. Але вона на посаді і в брифінгу каже, що нічого не знає і не чула про схеми. Якщо ми проковтнемо це, то всі їх подальші схеми будуть ще більш цинічнішими і вже не в коробці будуть носити по 1,6 мільйони доларів, а уже цілий прицеп з десятками мільйонів. Все, що ми спостерігаємо сьогодні - ганьба країни.
Ганьба, яка цинічна по відношенню не лише до мільйонів українців, які сидять зараз без світла але і мільйона тих, хто в окопі мені соромно перед ними за такий тил.
10.11.2025 19:32 Ответить
 
 