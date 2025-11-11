Россия атаковала Краматорск семью БПЛА: есть погибший и разрушения
Город Краматорск в Донецкой области подвергся массированной атаке беспилотников-камикадзе. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет, российские войска за короткий промежуток времени - всего 26 минут - применили семь ударных БПЛА.
Удар по гражданской инфраструктуре
По предварительным данным, целью российской атаки стала гражданская инфраструктура и частный сектор. "Есть повреждения учебного заведения и жилых домов", - подчеркнули в горсовете.
Позже в горсовете добавили, что по предварительной информации, в результате обстрела есть погибший - мужчина 1961 года рождения.
Россия атакует Украину ударными БПЛА
Оккупанты вечером 10 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.
