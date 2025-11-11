РУС
Новости Обстрел Краматорска
867 6

Россия атаковала Краматорск семью БПЛА: есть погибший и разрушения

Обстрел Краматорска ударными БПЛА
Фото: Краматорська міська рада

Город Краматорск в Донецкой области подвергся массированной атаке беспилотников-камикадзе. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет, российские войска за короткий промежуток времени - всего 26 минут - применили семь ударных БПЛА.

Удар по гражданской инфраструктуре

По предварительным данным, целью российской атаки стала гражданская инфраструктура и частный сектор. "Есть повреждения учебного заведения и жилых домов", - подчеркнули в горсовете.

Позже в горсовете добавили, что по предварительной информации, в результате обстрела есть погибший - мужчина 1961 года рождения.

Россия атакует Украину ударными БПЛА

Оккупанты вечером 10 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

Автор: 

Краматорськ (2423) атака (712) Донецкая область (11276) дроны (5398) Шахед (1630) Краматорский район (837)
Сортировать:
Йбнрсня
11.11.2025 00:51 Ответить
Як - в Краматорську вже всі клумби припарадили?
11.11.2025 00:53 Ответить
Троянди на зиму мають бути укриті!
11.11.2025 01:16 Ответить
Добре, що Міндіч не постраждал.
11.11.2025 03:08 Ответить
кацапи вы даже незнаете где и какой Краматорск .мы садим и убираемся вопреки всему .а вы живите в своих болотах
11.11.2025 09:28 Ответить
Рашисти викрали з Херсону понад тисячу культурних цінностей, и унитазы это все что можите
11.11.2025 09:32 Ответить
 
 