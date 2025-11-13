Россияне атаковали село Преображенка на Запорожье: двое погибших

Российская оккупационная армия убила двух человек в селе Преображенка Пологовского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию обнародовал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в телеграме.

"Час назад враг атаковал село Преображенка Пологовского района", — отметил Федоров.

Глава Запорожской ОВА также добавил, что вследствие удара FPV-дроном по мирному населению погибли два мужчины.

Ранее вечером россияне нанесли аналогичный удар по Запорожскому району, где погибла супружеская пара.

Российские обстрелы

Российские войска вечером 13 ноября начали очередную атаку на Украину, используя ударные дроны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, беспилотники противника были замечены сразу в нескольких областях страны.

