Наслідки ракетного удару РФ по Балаклії: атаковано район щільної забудови, 3 загиблих, серед поранених - діти. ФОТОрепортаж

3 людини загинули та 13 постраждали внаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу м. Балаклія на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Атаковано район щільної житлової забудови

Рятувальники нагадують, що рночі війська РФ завдали підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.

Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.

Є жертви

За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.

Балаклія обстріл
Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Що передувало?

Теж саме, що в Україні ******-убивця робить, він робив в Ічкерії, Грузії, Абхазії, і Сирії в Алеппо, і в Молдові, і в Нагірному Карабаху!!
А Західний Світ все щось вигадує…
17.11.2025 09:10 Відповісти
Масштаби того, що робить росія в Україні з тим, що в інших країнах неспідставні.. Подивиться статистику. Весь світ визнав, що в Україні сама масштабна війна після 2-ї світової. Хоча, якби світ поставив би росію на місце під час тих войн, не було б війни в Україні.
17.11.2025 09:22 Відповісти
В Європі - так, наймасштабніша після ДСВ. Поза Європи, однак, були Корея, В'єтнам, Іран-Ірак, безкінечні африканські війни з геноцидами одних племен проти інших...
17.11.2025 11:27 Відповісти
В Молдові робив "демократ" Єльцин, і в Ічкерії він же (перед тим як ****** робив ще раз). "Демократична" та "ліберальна" раїся - вона така, не буває раїсі яка не вбиває, як не крути...
17.11.2025 11:23 Відповісти
17.11.2025 09:12 Відповісти
 
 