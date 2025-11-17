4 399 5
Наслідки ракетного удару РФ по Балаклії: атаковано район щільної забудови, 3 загиблих, серед поранених - діти. ФОТОрепортаж
3 людини загинули та 13 постраждали внаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу м. Балаклія на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Атаковано район щільної житлової забудови
Рятувальники нагадують, що рночі війська РФ завдали підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.
Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.
Є жертви
За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.
Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.
Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти завдали ракетних ударів по Балаклії: три людини загинули.
- Також зазначалося, що російські БпЛА атакували Харківську область: дві громади залишилися без електропостачання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Західний Світ все щось вигадує…