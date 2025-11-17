1 286 0
2 Іскандер-М та 128 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 91 ціль. ІНФОГРАФІКА
Російські війська атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 128 БпЛА із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Близько 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль