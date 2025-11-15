Атака РФ на Киев: в больнице умерла Наталия Ходемчук - вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС. ФОТО

В больнице скончалась раненая во время атаки на Киев Наталия Ходемчук - жена первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Погибла вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС

"С глубокой скорбью и искренним прискорбием сообщаем о смерти Наталии Романовны Ходемчук, жены первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука, матери, бабушки, женщины большого сердца и большой судьбы. Она ушла из жизни в ночь с 14 на 15 ноября, не пережив тяжелых последствий удара "шахеда" по жилому дому на Троещине. Наталье было 73 года", - говорится в сообщении.

"Шахед" попал в дом, где жили бывшие работники ЧАЭС

Также напоминается, что во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 14 ноября "шахед" попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. Местные называли его "Чернобыльским" или "Станционным домом".

Наталию Романовну скорой доставили в Ожоговый центр на ул. Черниговская. Ее квартира сгорела дотла. В ночь с 14 на 15 ноября ее сердце остановилось.

Что предшествовало?

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;

от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

