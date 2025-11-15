РУС
Атака РФ на Киев: в больнице умерла Наталия Ходемчук - вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС. ФОТО

В больнице скончалась раненая во время атаки на Киев Наталия Ходемчук - жена первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Наталья Ходемчук

Погибла вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС

"С глубокой скорбью и искренним прискорбием сообщаем о смерти Наталии Романовны Ходемчук, жены первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука, матери, бабушки, женщины большого сердца и большой судьбы. Она ушла из жизни в ночь с 14 на 15 ноября, не пережив тяжелых последствий удара "шахеда" по жилому дому на Троещине. Наталье было 73 года", - говорится в сообщении.

"Шахед" попал в дом, где жили бывшие работники ЧАЭС

Также напоминается, что во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 14 ноября "шахед" попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. Местные называли его "Чернобыльским" или "Станционным домом".

Наталию Романовну скорой доставили в Ожоговый центр на ул. Черниговская. Ее квартира сгорела дотла. В ночь с 14 на 15 ноября ее сердце остановилось.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
  • от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

Автор: 

Сортировать:
15.11.2025 13:14 Ответить
Я з тих країв , з виселеного Полісся . Дуже тяжкі та тривожні були перші дні
15.11.2025 15:14 Ответить
Отакі "фокуси" життя. Чоловіка вбив совок, а дружину - його наслідувачі. Тепер на пам'ятній стіні третього енергоблоку під стелою Ходемчука є що дописати
15.11.2025 14:01 Ответить
Звернув увагу на сарай, що на фото- чудово піклується Держава про родину свого героя.
15.11.2025 14:30 Ответить
Це мабуть десь у чорнбильскій зоні 😥
15.11.2025 14:54 Ответить
Ага і то на Троєщині і в ньому живуть усі з ЧАЕС.
Фото зроблене десь у Зоні відселення .
15.11.2025 15:08 Ответить
Тепер їх душі воз'єднауться у Царствії господнім.
Спочивайте з миром!
15.11.2025 16:12 Ответить
 
 