Атака РФ на Киев: в больнице умерла Наталия Ходемчук - вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС. ФОТО
В больнице скончалась раненая во время атаки на Киев Наталия Ходемчук - жена первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
Погибла вдова первой жертвы аварии на ЧАЭС
"С глубокой скорбью и искренним прискорбием сообщаем о смерти Наталии Романовны Ходемчук, жены первой жертвы Чернобыльской катастрофы Валерия Ходемчука, матери, бабушки, женщины большого сердца и большой судьбы. Она ушла из жизни в ночь с 14 на 15 ноября, не пережив тяжелых последствий удара "шахеда" по жилому дому на Троещине. Наталье было 73 года", - говорится в сообщении.
"Шахед" попал в дом, где жили бывшие работники ЧАЭС
Также напоминается, что во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 14 ноября "шахед" попал в дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. Местные называли его "Чернобыльским" или "Станционным домом".
Наталию Романовну скорой доставили в Ожоговый центр на ул. Черниговская. Ее квартира сгорела дотла. В ночь с 14 на 15 ноября ее сердце остановилось.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
Фото зроблене десь у Зоні відселення .
Спочивайте з миром!