В Деснянском районе Киева завершены поисково-спасательные работы: погибли 6 человек. Пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате российской атаки в 9-этажном доме погибли 6 человек. Пострадали 5 человек, из которых 1 ребенок.
Подразделениями ГСЧС спасены 17 человек, из них 1 ребенок. Оказана психологическая помощь 252 людям.
Разборка и вывоз 262 тонн строительных конструкций и древесины.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
-
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
