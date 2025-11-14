РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12528 посетителей онлайн
Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины Атака ракет и БпЛА на Киев
6 627 12

Воспитательница детского сада Светлана Ващенко погибла вследствие массированного обстрела Киева. ФОТО

14 ноября вследствие комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.

Об этом сообщили ее коллеги из Дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта", что в Днепровском районе столицы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертва российской атаки

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным погибшего педагога и поделился воспоминаниями о ней.

"Светлана Анатольевна была преданной своей профессии педагогом, добрым и отзывчивым человеком, который ежедневно дарил заботу, внимание и любовь детям. Ее улыбка, доброе слово и безграничная ответственность за воспитанников навсегда останутся в памяти коллег, учеников и родителей", - написали в "Доминанте".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 36, шесть человек погибли

Массированная атака РФ на Киев: погибла воспитательница детского сада

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, вследствие российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбиты окна, пожары.
  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

Читайте также: Массированная атака РФ на Киев: повреждены Институт отоларингологии и Консультативно-диагностический центр, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26389) обстрел (32894) жертвы (2246) Воздушные атаки на Киев (948) война в Украине (8369)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Царство Небесне... Співчуття рідним.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:05 Ответить
+21
Дорогою ціною обернувся асфальт, брехня та шашлики від зеленського для Українців!
показать весь комментарий
14.11.2025 21:09 Ответить
+9
сльози нескіченні...
показать весь комментарий
14.11.2025 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне... Співчуття рідним.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:05 Ответить
Дорогою ціною обернувся асфальт, брехня та шашлики від зеленського для Українців!
показать весь комментарий
14.11.2025 21:09 Ответить
Відробило свої 30 серебреників
показать весь комментарий
14.11.2025 21:15 Ответить
ПНХ, ботяра зеленогнійна
показать весь комментарий
14.11.2025 21:32 Ответить
Ця скотиняка не відчуває своєї провини!
показать весь комментарий
14.11.2025 21:15 Ответить
А хто він щоб відчувати? Він просто маріонетка, попка яка пише відосики
показать весь комментарий
14.11.2025 21:17 Ответить
сльози нескіченні...
показать весь комментарий
14.11.2025 21:10 Ответить
Смерть ще однієї українки в довгому ланцюзі українських смертей,загинули вже сотні тисяч,а скільки ще загине? Мільйони? Зате НАБУ та ФБР елегантно вивело з-під невеликих неприємностей Міндіча та Цукермана,які в Україні стали мультимільйонерами. А от українців ніхто не збирається виводити з-під смертельної загрози,не по чину їм....
показать весь комментарий
14.11.2025 21:54 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
14.11.2025 22:32 Ответить
 
 