Воспитательница детского сада Светлана Ващенко погибла вследствие массированного обстрела Киева. ФОТО

14 ноября вследствие комбинированного российского удара по Киеву погибла воспитательница столичного детского сада Светлана Ващенко.

Об этом сообщили ее коллеги из Дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта", что в Днепровском районе столицы, информирует Цензор.НЕТ.

Жертва российской атаки

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным погибшего педагога и поделился воспоминаниями о ней.

"Светлана Анатольевна была преданной своей профессии педагогом, добрым и отзывчивым человеком, который ежедневно дарил заботу, внимание и любовь детям. Ее улыбка, доброе слово и безграничная ответственность за воспитанников навсегда останутся в памяти коллег, учеников и родителей", - написали в "Доминанте".

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

По последним данным, вследствие российской атаки шесть человек погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбиты окна, пожары.

обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории.

