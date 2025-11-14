Вихователька дитсадка Світлана Ващенко загинула внаслідок масованого обстрілу Києва. ФОТО

14 листопада внаслідок комбінованого російського удару по Києву загинула вихователька столичного дитячого садка Світлана Ващенко.

Про це повідомили її колеги з Дошкільного структурного підрозділу ліцею "Домінанта", що в Дніпровському районі столиці, інформує Цензор.НЕТ.

Жертва російської атаки

Колектив закладу освіти висловив співчуття рідним загиблої педагогині й поділився спогадами про неї.

"Світлана Анатоліївна була відданою своїй професії педагогинею, доброю і чуйною людиною, яка щодня дарувала турботу, увагу та любов дітям. Її усмішка, добре слово та безмежна відповідальність за вихованців назавжди залишаться в пам’яті колег, учнів та батьків", - написали в "Домінанті".

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

