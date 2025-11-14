Масована атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 36, шестеро загиблих

Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 14 листопада зросла до 36 осіб. Загинули шестеро осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Зросла кількість постраждалих

"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро - у важкому стані", - повідомив Кличко.

Також відомо про шістьох загиблих внаслідок російської атаки.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.

Не розумію, чому мацква не горить?
14.11.2025 20:45 Відповісти
Неначаси (с) И родня всяких сырских и тп там.
14.11.2025 21:03 Відповісти
Бо ZE Міндіч Хламінго ******* ....
14.11.2025 21:04 Відповісти
Возможно потому что там полно ПВО , в отличии от остальной части Соссии
15.11.2025 04:06 Відповісти
 
 