Масована атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 36, шестеро загиблих
Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 14 листопада зросла до 36 осіб. Загинули шестеро осіб.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість постраждалих
"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро - у важкому стані", - повідомив Кличко.
Також відомо про шістьох загиблих внаслідок російської атаки.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
- влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль