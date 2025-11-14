Масована атака РФ на Київ: пошкоджено Інститут отоларингології та Консультативно-діагностичний центр, - МОЗ. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної атаки Росії на Київ значних пошкоджень зазнали заклади охорони здоров’я - Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України та Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва.
Про це повідомили в МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки в Інституті отоларингології
"Через терористичні дії російської армії знову пошкоджені заклади охорони здоров’я - місця, де українські медики рятують життя, допоки ворог хоче ці життя відібрати.
Два пошкоджені корпуси, дві людини з поверхневими ушкодженнями, вибиті двері та практично всі вікна — це все у Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України після нічної атаки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині там тривають роботи з демонтажу вікон і скла. Близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених нині будівлях, перевели в інші - вцілілі - корпуси.
Повідомляється, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко вже відвідав Інститут отоларингології та разом із керівництвом медзакладу обговорив подальші кроки надання допомоги.
Пошкодження в Консультативно-діагностичному центрі
Крім того, цієї ночі постраждав Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва. Ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю цивільного медзакладу. Там повністю зруйновані дах і четвертий - верхній - поверх. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
- від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.
