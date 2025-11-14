Масована атака РФ на Київ: пошкоджено Інститут отоларингології та Консультативно-діагностичний центр, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ значних пошкоджень зазнали заклади охорони здоров’я - Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України та Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва.

Про це повідомили в МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки в Інституті отоларингології

"Через терористичні дії російської армії знову пошкоджені заклади охорони здоров’я - місця, де українські медики рятують життя, допоки ворог хоче ці життя відібрати.

Два пошкоджені корпуси, дві людини з поверхневими ушкодженнями, вибиті двері та практично всі вікна — це все у Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України після нічної атаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині там тривають роботи з демонтажу вікон і скла. Близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених нині будівлях, перевели в інші - вцілілі - корпуси.

Повідомляється, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко вже відвідав Інститут отоларингології та разом із керівництвом медзакладу обговорив подальші кроки надання допомоги.

Пошкодження в Консультативно-діагностичному центрі

Крім того, цієї ночі постраждав Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва. Ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю цивільного медзакладу. Там повністю зруйновані дах і четвертий - верхній - поверх. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Пошкоджено заклади охорони здоров’я в Києві 14 листопада
Фото: МОЗ України / фейсбук-сторінка
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
  • від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Ударів у відповідь по нацистам россії традиційно не буде. Банкова не дозволить.
14.11.2025 13:43 Відповісти
Вони кажуть, що відповідь на ось це.
14.11.2025 14:33 Відповісти
Кацапи,це не просто підори,як кажуть наші військові, це зразок нечісті на планеті Земля!!!
14.11.2025 13:44 Відповісти
Мед заклади будуть знищувати, як і учбові. Це їхня мрія залишити нас та наших дітей без медичної допомоги та без освіти. Їм треба Україна без українців , тому ці чорти будуть примушувати нас тікати з країни.
14.11.2025 14:05 Відповісти
Что значит "бежать" ? А говно кто будет чистить и помойки облагораживать ?..
14.11.2025 18:01 Відповісти
 
 