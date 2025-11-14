Британія підтримує Україну після нічної атаки РФ, - посол Кромптон

Новий посол Великої Британії Ніл Кромптон прокоментував масовану російську атаку на регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кромптона у соцмережі Х.

Посол висловив жаль, що його перше повідомлення у соцмережі на посаді присвячене "жахливій ночі російських ракет і безпілотників у Києві та по всій Україні".

"Цивільні особи були поранені і вбиті, в тому числі діти. Велика Британія продовжує надавати підтримку, як у сфері протиповітряної оборони, так і виділивши цього тижня 13 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт енергосистеми", – написав Кромптон.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки чотири людини загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

