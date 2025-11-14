Великобритания поддерживает Украину после ночной атаки РФ, - посол Кромптон

Новый посол Великобритании Нил Кромптон прокомментировал массированную российскую атаку на регионы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кромптона в соцсети Х.

Посол выразил сожаление, что его первое сообщение в соцсети в должности посвящено "ужасной ночи российских ракет и беспилотников в Киеве и по всей Украине".

"Гражданские лица были ранены и убиты, в том числе дети. Великобритания продолжает оказывать поддержку, как в сфере противовоздушной обороны, так и выделив на этой неделе 13 миллионов фунтов стерлингов на ремонт энергосистемы", – написал Кромптон.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;

от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

