Великобритания поддерживает Украину после ночной атаки РФ, - посол Кромптон
Новый посол Великобритании Нил Кромптон прокомментировал массированную российскую атаку на регионы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кромптона в соцсети Х.
Посол выразил сожаление, что его первое сообщение в соцсети в должности посвящено "ужасной ночи российских ракет и беспилотников в Киеве и по всей Украине".
"Гражданские лица были ранены и убиты, в том числе дети. Великобритания продолжает оказывать поддержку, как в сфере противовоздушной обороны, так и выделив на этой неделе 13 миллионов фунтов стерлингов на ремонт энергосистемы", – написал Кромптон.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
-
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль