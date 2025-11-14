РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Великобритания поддерживает Украину после ночной атаки РФ, - посол Кромптон

Нил Кромптон: ночные обстрелы Киева — трагедия для гражданских

Новый посол Великобритании Нил Кромптон прокомментировал массированную российскую атаку на регионы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кромптона в соцсети Х.

Посол выразил сожаление, что его первое сообщение в соцсети в должности посвящено "ужасной ночи российских ракет и беспилотников в Киеве и по всей Украине".

"Гражданские лица были ранены и убиты, в том числе дети. Великобритания продолжает оказывать поддержку, как в сфере противовоздушной обороны, так и выделив на этой неделе 13 миллионов фунтов стерлингов на ремонт энергосистемы", – написал Кромптон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии Валтонен осудила массированную атаку РФ: Киев стал объектом самых жестких обстрелов

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
  • от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ по Киеву: 4 погибших, среди пострадавших дети и беременная женщина. Количество пострадавших возросло до 34. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26353) обстрел (30485) Воздушные атаки на Киев (904) баллистические ракеты (474)
Шо, і будапештський меморандум виконаєте?
14.11.2025 12:34 Ответить
ні рекомендують збільшити мобілізацію та кріпитися.....
14.11.2025 12:35 Ответить
Доброзичлива Англія просить почати призивати жінок і дітей з 16 років.
14.11.2025 12:38 Ответить
Поставимо під новиною про атаку на Київ , сумний смайлик, ото і вся підтримка.
14.11.2025 12:42 Ответить
 
 