Глава МИД Финляндии Валтонен осудила массированную атаку РФ: Киев стал объектом самых жестких обстрелов

Глава МИД Финляндии и действующая глава ОБСЕ Элина Валтонен осудила массированную атаку России на Киев, которая привела к жертвам, ранениям и разрушениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Валтонен в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера вечером Украина подверглась очередной массированной волне российских ударов. Киев понес значительные поражения, что привело к трагическим человеческим жертвам, многочисленным ранениям и значительным разрушениям. Наши мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении.

Валтонен отметила, что Финляндия однозначно осуждает продолжающиеся нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Международное гуманитарное право устанавливает четкое обязательство: гражданское население должно быть защищено в любое время. Россия должна нести ответственность за свои постоянные нарушения международного гуманитарного права", - подчеркнула Валтонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 400 дронов и 18 ракет выпустила РФ ночью, повреждено посольство Азербайджана, - Зеленский

Последствия массированного удара 14 ноября

С вечера 13 ноября российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого были применены ударные беспилотники и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 - "шахеды"). Силы ПВО сбили/подалили 419 воздушных целей.

В результате атаки на Киев произошло разрушение зданий, возгорание жилых и нежилых объектов в нескольких районах города. Повреждены участки тепловых сетей, в Деснянском районе временно отсутствует теплоснабжение. Мэр Кличко предупредил о возможных перебоях с электро- и водоснабжением, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В Киевской области в результате обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек, включая ребенка, и возникли многочисленные пожары в пяти районах области.

Около полуночи 14 ноября российские захватчики массированно атаковали беспилотниками неработающее предприятие в Чугуеве.

В Новоукраинском районе Кировоградской области повреждена линия электропередач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по рынку в Черноморске Одесской области: два человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж