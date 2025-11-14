Глава МЗС Фінляндії Валтонен засудила масовану атаку РФ: Київ став об’єктом найжорсткіших обстрілів

Глава МЗС Фінляндії та чинна очільниця ОБСЄ Еліна Валтонен засудила масовану атаку Росії по Києву, що спричинила жертви, поранення й руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Валтонен у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вчора ввечері Україна зазнала чергової масової хвилі російських ударів. Київ зазнав значних уражень, що призвело до трагічних людських жертв, численних поранень та значних руйнувань. Наші думки з жертвами та їхніми родинами", - йдеться в повідомленні.

Валтонен зазначила, що Фінляндія однозначно засуджує триваючі напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Міжнародне гуманітарне право встановлює чітке зобов’язання: цивільне населення має бути захищене в будь-який час. Росія має нести відповідальність за свої постійні порушення міжнародного гуманітарного права", - наголосила Валтонен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 400 дронів та 18 ракет випустила РФ вночі, пошкоджено посольство Азербайджану, - Зеленський

Наслідки масованого удару 14 листопада

З вечора 13 листопада російські загарбники завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для цього застосували ударні безпілотники та ракети повітряного, наземного та морського базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"). Сили ППО збили/подавили 419 повітряних цілей.

Внаслідок атаки на Київ сталося руйнування будівель, загорання житлових та нежитлових об’єктів у кількох районах міста. Пошкоджені ділянки теплових мереж, у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання. Мер Кличко попередив про можливі перебої з електро- та водопостачанням, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Київщині унаслідок обстрілу постраждали щонайменше шість людей, включно з дитиною, та виникли численні пожежі в п’яти районах області.

Близько опівночі 14 листопада російські загарбники масовано атакували безпілотниками непрацююче підприємство у Чугуєві.

В Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині: дві людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж