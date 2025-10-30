УКР
Окупанти атакували Київщину дронами: постраждали люди та будівлі. ФОТО

Російські окупанти вночі знову атакували Київщину, під ударом опинилось цивільне населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки дронами постраждав населений пункт Бориспіль на Київщині.

36-річну жінку госпіталізовано до місцевої лікарні з термічними опіками обличчя та долонь, а також різаними ранами передпліччя та гомілок. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок удару сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових будинків та одного приватного, два автомобілі знищено та ще чотири отримали пошкодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Київ балістикою: у місті працює ППО (оновлено)

Новий удар по Київщині: дрони РФ спричинили постраждалих та руйнування

