Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: пострадали люди и здания. ФОТО

Российские оккупанты ночью снова атаковали Киевскую область, под ударом оказалось гражданское население.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

В результате вражеской атаки дронами пострадал населенный пункт Борисполь в Киевской области.

36-летняя женщина госпитализирована в местную больницу с термическими ожогами лица и ладоней, а также резаными ранами предплечья и голеней. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых домов и одного частного, два автомобиля уничтожены и еще четыре подверглись повреждениям.

