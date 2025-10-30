Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: пострадали люди и здания. ФОТО
Российские оккупанты ночью снова атаковали Киевскую область, под ударом оказалось гражданское население.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
В результате вражеской атаки дронами пострадал населенный пункт Борисполь в Киевской области.
36-летняя женщина госпитализирована в местную больницу с термическими ожогами лица и ладоней, а также резаными ранами предплечья и голеней. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате удара произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых домов и одного частного, два автомобиля уничтожены и еще четыре подверглись повреждениям.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фома фоммич #577697
показать весь комментарий30.10.2025 06:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Добрий Дзядзьо #568312
показать весь комментарий30.10.2025 09:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль