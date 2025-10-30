РУС
Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: пострадали люди и здания. ФОТО

Российские оккупанты ночью снова атаковали Киевскую область, под ударом оказалось гражданское население.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

В результате вражеской атаки дронами пострадал населенный пункт Борисполь в Киевской области.

36-летняя женщина госпитализирована в местную больницу с термическими ожогами лица и ладоней, а также резаными ранами предплечья и голеней. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых домов и одного частного, два автомобиля уничтожены и еще четыре подверглись повреждениям.

И где наши хламинго? Почему не горит Москва? Уроды зелёные, б****.
30.10.2025 06:58 Ответить
Осінь. Хламінги відлетіли в вирій.
30.10.2025 09:03 Ответить
 
 