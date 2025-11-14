Массированная атака РФ на Киев: повреждены Институт отоларингологии и Консультативно-диагностический центр, - Минздрав. ФОТОрепортаж
В результате ночной атаки России на Киев значительные повреждения получили учреждения здравоохранения - Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины и Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева.
Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает Цензор.НЕТ.
Последствия в Институте отоларингологии
"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения - места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отнять.
Два поврежденных корпуса, два человека с поверхностными повреждениями, выбитые двери и практически все окна — это все в Институте отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины после ночной атаки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас там продолжаются работы по демонтажу окон и стекол. Около 90 пациентов, которые лечились в поврежденных сейчас зданиях, перевели в другие - уцелевшие - корпуса.
Сообщается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже посетил Институт отоларингологии и вместе с руководством медучреждения обсудил дальнейшие шаги по оказанию помощи.
Повреждения в Консультативно-диагностическом центре
Кроме того, этой ночью пострадал Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Вражеский беспилотник сильно повредил здание гражданского медучреждения. Там полностью разрушены крыша и четвертый - верхний - этаж. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
попадание в многоэтажные и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбиты окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
