Массированная атака РФ на Киев: повреждены Институт отоларингологии и Консультативно-диагностический центр, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки России на Киев значительные повреждения получили учреждения здравоохранения - Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины и Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает Цензор.НЕТ.

Последствия в Институте отоларингологии

"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения - места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отнять.

Два поврежденных корпуса, два человека с поверхностными повреждениями, выбитые двери и практически все окна — это все в Институте отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины после ночной атаки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там продолжаются работы по демонтажу окон и стекол. Около 90 пациентов, которые лечились в поврежденных сейчас зданиях, перевели в другие - уцелевшие - корпуса.

Сообщается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже посетил Институт отоларингологии и вместе с руководством медучреждения обсудил дальнейшие шаги по оказанию помощи.

Повреждения в Консультативно-диагностическом центре

Кроме того, этой ночью пострадал Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Вражеский беспилотник сильно повредил здание гражданского медучреждения. Там полностью разрушены крыша и четвертый - верхний - этаж. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Фото: МОЗ Украины / фейсбук-страница

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки четыре человека погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них - двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы: