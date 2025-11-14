Азербайджан вручив Росії ноту протесту через пошкодження посольства в Києві внаслідок масованої атаки

Міністерство закордонних справ Азербайджану в п’ятницю, 14 листопада, викликало посла Росії в Баку Михайла Євдокимова і вручило йому ноту протесту через російський обстріл, унаслідок якого пошкоджено посольство Республіки у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Report.az із посиланням на заяву МЗС Азербайджану.

Азербайджан заявив рішучий протест

Так, під час зустрічі в МЗС Азербайджану послу було заявлено рішучий протест у зв'язку з влучанням ракети типу "Іскандер" на територію посольства в Києві внаслідок ракетних та дронових атак, які сталися близько 1:00 ночі 14 листопада.

Азербайджанська сторона поінформувала російського дипломата, що внаслідок вибуху частину огорожі території посольства було повністю зруйновано. Також було пошкоджено конструкції, службові автомобілі, адміністративну будівлю та консульський відділ дипломатичного представництва.

"На щастя, людських жертв вдалося уникнути", - повідомили в МЗС Азербайджану.

Інші атаки

Крім того, під час зустрічі азербайджанська сторона нагадала послу РФ, що подібні ракетні удари, які суперечать нормам та принципам міжнародного права, відбувалися і раніше.

Зокрема, 10 березня 2022 року в результаті авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові адміністративна будівля зазнала серйозних руйнувань, а службовий автомобіль став непридатним.

Також було згадано про:

удар 2 січня 2024 року російською стороною ракетою "Кинжал" приблизно за 35 кроків від адміністративної будівлі посольства у Києві;

удар 28 серпня 2025 року по території на відстані приблизно 50 метрів від посольства Азербайджанської Республіки в Україні, внаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю та консульський відділ посольства, резиденцію посла, а також завдано серйозних збитків території дипломатичного представництва;

дронові атаки 8 та 18 серпня 2025 року на нафтобазу компанії SOCAR в Одеській області, внаслідок чого постраждали працівники та було завдано значної шкоди інфраструктурі.

Зазначається, що на зустрічі послу заявлено, що подібні атаки на дипломатичні представництва Азербайджану є неприйнятними, і від російської сторони вимагали провести відповідне розслідування з цього питання та подати докладні пояснення.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

За останніми даними, внаслідок російської атаки шестеро людей загинули. Ще 34 людини постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані: