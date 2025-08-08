Уночі РФ атакувала нафтобазу азербайджанської SOCAR на Одещині: є поранені, - ЗМІ

У ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Економічна правда" розповіли в українських правоохоронних органах.

Пожежу вдалося швидко локалізувати, однак атака росіян пошкодила трубопровід дизельного пального.

За словами співрозмовників видання, внаслідок російського удару четверо працівників дістали серйозні травми, їм надали меддопомогу.

Розмір збитків після обстрілу наразі встановлюється, проводяться термінові відновлювальні роботи.

"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", - зазначають правоохоронці.

Видання нагадало, що це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.

Днями було здійснено удар по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.

Нагадаємо, близько 2:20 8 серпня на Одещині пролунали вибухи –– ворог атакував область ударними безпілотниками.