Уночі РФ атакувала нафтобазу азербайджанської SOCAR на Одещині: є поранені, - ЗМІ
У ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Економічна правда" розповіли в українських правоохоронних органах.
Пожежу вдалося швидко локалізувати, однак атака росіян пошкодила трубопровід дизельного пального.
За словами співрозмовників видання, внаслідок російського удару четверо працівників дістали серйозні травми, їм надали меддопомогу.
Розмір збитків після обстрілу наразі встановлюється, проводяться термінові відновлювальні роботи.
"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", - зазначають правоохоронці.
Видання нагадало, що це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.
Днями було здійснено удар по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.
Нагадаємо, близько 2:20 8 серпня на Одещині пролунали вибухи –– ворог атакував область ударними безпілотниками.
Це важливе питання для безпеки регіону
вважаю що і Казахстан підтримує таку ідею
шатлирадіомаячки ріптатарова наводили ракети на нафтобази. ( Пам'ятаєте? ОПівський циркуляр перед нападом , щоб бази мали радіомаячки
треба перебити усі АЗС у мацкві і питері- нехай ходять пешком
Пуйло а башні кремля громлять Азербайджанські активи - в тому числі ті частини транспортної системи, у які поступає з Азербайджану ...
Пуйло це ссикливий фашизм!! ( Термін придумав Митець Подерев'янський) . Розуміє що Азербайджану нічого не зробить - бо наступати треба через гори, а сили оборони мають досвід в горах Карабаху. І мають турецькі Байрактари. І Турція союзник!!
Тому він торимує збочинне задоволення від нищення майна. Так само як від руйнування цивільних будинків та гибелі мирних мешкінців