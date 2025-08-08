УКР
Уночі РФ атакувала нафтобазу азербайджанської SOCAR на Одещині: є поранені, - ЗМІ

Росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Україні 8 серпня

У ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Економічна правда" розповіли в українських правоохоронних органах.

Пожежу вдалося швидко локалізувати, однак атака росіян пошкодила трубопровід дизельного пального.

За словами співрозмовників видання, внаслідок російського удару четверо працівників дістали серйозні травми, їм надали меддопомогу.

Розмір збитків після обстрілу наразі встановлюється, проводяться термінові відновлювальні роботи.

"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", - зазначають правоохоронці.

Видання нагадало, що це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.

Днями було здійснено удар по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.

Нагадаємо, близько 2:20 8 серпня на Одещині пролунали вибухи –– ворог атакував область ударними безпілотниками.

+11
А не пора лі Азербайджану підняти питання про заборону військових кораблей раши на Каспії? Раша з каспія бомбила Сирію, Україну, може бомбити і Турцію
Це важливе питання для безпеки регіону
показати весь коментар
08.08.2025 20:42 Відповісти
+8
Чому весь час тече нафта через Україну по нафтопровіду "Дружба" в Угорщину та Словатчіну? 8 млрд. доларів в бюджет раші кожен рік.
показати весь коментар
08.08.2025 20:48 Відповісти
+6
це помста Азербайджану. Тиждень тому - по заправці SOCAR у Житомірській області.
показати весь коментар
08.08.2025 20:49 Відповісти
А не пора лі Азербайджану підняти питання про заборону військових кораблей раши на Каспії? Раша з каспія бомбила Сирію, Україну, може бомбити і Турцію
Це важливе питання для безпеки регіону
показати весь коментар
08.08.2025 20:42 Відповісти
А якщо раша військові кораблі не забере з Каспію , то українці можуть домогти Азербайджану потопити ці кораблі
вважаю що і Казахстан підтримує таку ідею
показати весь коментар
08.08.2025 20:59 Відповісти
Каспій теж нам не чужий:
показати весь коментар
08.08.2025 21:52 Відповісти
Чому весь час тече нафта через Україну по нафтопровіду "Дружба" в Угорщину та Словатчіну? 8 млрд. доларів в бюджет раші кожен рік.
показати весь коментар
08.08.2025 20:48 Відповісти
Тому що топ ОПівці отримують криваві гроші.
показати весь коментар
08.08.2025 21:14 Відповісти
це помста Азербайджану. Тиждень тому - по заправці SOCAR у Житомірській області.
показати весь коментар
08.08.2025 20:49 Відповісти
СОКАР рятував логістику СОУ і нашу економіку у перші дні вторгнення!! Коли шатли радіомаячки ріптатарова наводили ракети на нафтобази. ( Пам'ятаєте? ОПівський циркуляр перед нападом , щоб бази мали радіомаячки
показати весь коментар
08.08.2025 21:27 Відповісти
Око за око
треба перебити усі АЗС у мацкві і питері- нехай ходять пешком
показати весь коментар
08.08.2025 20:52 Відповісти
Чи правда що в консульство прилітало?
Пуйло а башні кремля громлять Азербайджанські активи - в тому числі ті частини транспортної системи, у які поступає з Азербайджану ...
Пуйло це ссикливий фашизм!! ( Термін придумав Митець Подерев'янський) . Розуміє що Азербайджану нічого не зробить - бо наступати треба через гори, а сили оборони мають досвід в горах Карабаху. І мають турецькі Байрактари. І Турція союзник!!
Тому він торимує збочинне задоволення від нищення майна. Так само як від руйнування цивільних будинків та гибелі мирних мешкінців
показати весь коментар
08.08.2025 21:24 Відповісти
 
 