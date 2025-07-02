Російські дрони атакували "Українську Венецію": пошкоджена припортова та туристична інфраструктура
Внаслідок атаки російських безпілотників в ніч на 2 липня у Вилківській громаді Одеської області зазнала пошкоджень припортова та туристична інфраструктура.
Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної держадміністрації.
"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура", – йдеться у повідомленні.
За інформацією РДА, постраждалих немає.
Вилкове – невелике місто, розташоване у дельті Дунаю, у місці впадання ріки в Чорне море. Місто називають "Українською Венецією" через розгалужену мережу каналів. Місто є адміністративним центром Вилківської міської громади, у місті розміщений Усть-Дунайський морський торговельний порт.
Як повідомлялося, у ніч на 25 червня 2025 року російські війська вже атакували ударними дронами територію Вилківської територіальної громади на Одещині, тоді було зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання і техніка.
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