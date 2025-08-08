РУС
Ночью РФ атаковала нефтебазу азербайджанской SOCAR в Одесской области: есть раненые, - СМИ

Россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Украине 8 августа

В ночь на 8 августа российские войска ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали в украинских правоохранительных органах.

Пожар удалось быстро локализовать, однако атака россиян повредила трубопровод дизельного топлива.

По словам собеседников издания, в результате российского удара четверо работников получили серьезные травмы, им оказали медпомощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал человек

Размер ущерба после обстрела сейчас устанавливается, проводятся срочные восстановительные работы.

"Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки", - отмечают правоохранители.

Издание напомнило, что это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

На днях был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали "Украинскую Венецию": повреждена припортовая и туристическая инфраструктура

Напомним, около 2:20 8 августа в Одесской области прогремели взрывы - враг атаковал область ударными беспилотниками.

+13
А не пора лі Азербайджану підняти питання про заборону військових кораблей раши на Каспії? Раша з каспія бомбила Сирію, Україну, може бомбити і Турцію
Це важливе питання для безпеки регіону
Це важливе питання для безпеки регіону
показать весь комментарий
08.08.2025 20:42
+11
Чому весь час тече нафта через Україну по нафтопровіду "Дружба" в Угорщину та Словатчіну? 8 млрд. доларів в бюджет раші кожен рік.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:48
+7
це помста Азербайджану. Тиждень тому - по заправці SOCAR у Житомірській області.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:49
А не пора лі Азербайджану підняти питання про заборону військових кораблей раши на Каспії? Раша з каспія бомбила Сирію, Україну, може бомбити і Турцію
Це важливе питання для безпеки регіону
Це важливе питання для безпеки регіону
показать весь комментарий
08.08.2025 20:42
А якщо раша військові кораблі не забере з Каспію , то українці можуть домогти Азербайджану потопити ці кораблі
вважаю що і Казахстан підтримує таку ідею
вважаю що і Казахстан підтримує таку ідею
показать весь комментарий
08.08.2025 20:59
Каспій теж нам не чужий:
показать весь комментарий
08.08.2025 21:52
Чому весь час тече нафта через Україну по нафтопровіду "Дружба" в Угорщину та Словатчіну? 8 млрд. доларів в бюджет раші кожен рік.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:48
Тому що топ ОПівці отримують криваві гроші.
показать весь комментарий
08.08.2025 21:14
це рішення єс
показать весь комментарий
08.08.2025 23:17
це помста Азербайджану. Тиждень тому - по заправці SOCAR у Житомірській області.
показать весь комментарий
08.08.2025 20:49
СОКАР рятував логістику СОУ і нашу економіку у перші дні вторгнення!! Коли шатли радіомаячки ріптатарова наводили ракети на нафтобази. ( Пам'ятаєте? ОПівський циркуляр перед нападом , щоб бази мали радіомаячки
показать весь комментарий
08.08.2025 21:27
Око за око
треба перебити усі АЗС у мацкві і питері- нехай ходять пешком
показать весь комментарий
08.08.2025 20:52
Чи правда що в консульство прилітало?
Пуйло а башні кремля громлять Азербайджанські активи - в тому числі ті частини транспортної системи, у які поступає з Азербайджану ...
Пуйло це ссикливий фашизм!! ( Термін придумав Митець Подерев'янський) . Розуміє що Азербайджану нічого не зробить - бо наступати треба через гори, а сили оборони мають досвід в горах Карабаху. І мають турецькі Байрактари. І Турція союзник!!
Тому він торимує збочинне задоволення від нищення майна. Так само як від руйнування цивільних будинків та гибелі мирних мешкінців
показать весь комментарий
08.08.2025 21:24
і що Алієв - мовчить? глибоко стурбований?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:22
 
 