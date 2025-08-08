Ночью РФ атаковала нефтебазу азербайджанской SOCAR в Одесской области: есть раненые, - СМИ

В ночь на 8 августа российские войска ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали в украинских правоохранительных органах.

Пожар удалось быстро локализовать, однако атака россиян повредила трубопровод дизельного топлива.

По словам собеседников издания, в результате российского удара четверо работников получили серьезные травмы, им оказали медпомощь.

Размер ущерба после обстрела сейчас устанавливается, проводятся срочные восстановительные работы.

"Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки", - отмечают правоохранители.

Издание напомнило, что это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

На днях был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.

Напомним, около 2:20 8 августа в Одесской области прогремели взрывы - враг атаковал область ударными беспилотниками.