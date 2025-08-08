Ночью РФ атаковала нефтебазу азербайджанской SOCAR в Одесской области: есть раненые, - СМИ
В ночь на 8 августа российские войска ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Возник пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Экономическая правда" рассказали в украинских правоохранительных органах.
Пожар удалось быстро локализовать, однако атака россиян повредила трубопровод дизельного топлива.
По словам собеседников издания, в результате российского удара четверо работников получили серьезные травмы, им оказали медпомощь.
Размер ущерба после обстрела сейчас устанавливается, проводятся срочные восстановительные работы.
"Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки", - отмечают правоохранители.
Издание напомнило, что это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.
На днях был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.
Напомним, около 2:20 8 августа в Одесской области прогремели взрывы - враг атаковал область ударными беспилотниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це важливе питання для безпеки регіону
вважаю що і Казахстан підтримує таку ідею
шатлирадіомаячки ріптатарова наводили ракети на нафтобази. ( Пам'ятаєте? ОПівський циркуляр перед нападом , щоб бази мали радіомаячки
треба перебити усі АЗС у мацкві і питері- нехай ходять пешком
Пуйло а башні кремля громлять Азербайджанські активи - в тому числі ті частини транспортної системи, у які поступає з Азербайджану ...
Пуйло це ссикливий фашизм!! ( Термін придумав Митець Подерев'янський) . Розуміє що Азербайджану нічого не зробить - бо наступати треба через гори, а сили оборони мають досвід в горах Карабаху. І мають турецькі Байрактари. І Турція союзник!!
Тому він торимує збочинне задоволення від нищення майна. Так само як від руйнування цивільних будинків та гибелі мирних мешкінців