Новости Атака беспилотников на Одесщину
Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал человек

шахеди

Около 2:20 8 августа в Одесской области раздались взрывы - враг атаковал область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Сумщину ударными БпЛА: много повреждений, есть пострадавший

Автор: 

беспилотник (4071) Одесская область (3765) Одесский район (262)


