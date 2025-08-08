Оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал человек

Около 2:20 8 августа в Одесской области раздались взрывы - враг атаковал область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно.

