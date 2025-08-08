917 2
Оккупанты атаковали Сумщину ударными БПЛА: много повреждений, есть пострадавший
Ночью 8 августа российские захватчики атаковали Сумскую и Шосткинскую громады ударными БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В Сумской громаде повреждены нежилые здания, магазин и авто. В результате атаки пострадал 54-летний мужчина. Медики обследовали его, оказали помощь. Лечится амбулаторно.
В результате попаданий трех БПЛА в Шосткинской громаде повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
Владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.
"Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий",- отметил Григоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kord D
показать весь комментарий08.08.2025 07:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий08.08.2025 07:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль