Оккупанты атаковали Сумщину ударными БПЛА: много повреждений, есть пострадавший

Ночью 8 августа российские захватчики атаковали Сумскую и Шосткинскую громады ударными БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Сумской громаде повреждены нежилые здания, магазин и авто. В результате атаки пострадал 54-летний мужчина. Медики обследовали его, оказали помощь. Лечится амбулаторно.

В результате попаданий трех БПЛА в Шосткинской громаде повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

Владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.

"Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий",- отметил Григоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской громад на Сумщине, однако их попытки безрезультатны, - ГПСУ