РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10231 посетитель онлайн
Новости Атака на Сумщину
917 2

Оккупанты атаковали Сумщину ударными БПЛА: много повреждений, есть пострадавший

Удар по Сумской области

Ночью 8 августа российские захватчики атаковали Сумскую и Шосткинскую громады ударными БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Сумской громаде повреждены нежилые здания, магазин и авто. В результате атаки пострадал 54-летний мужчина. Медики обследовали его, оказали помощь. Лечится амбулаторно.

В результате попаданий трех БПЛА в Шосткинской громаде повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

Владельцам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.

"Специалисты обследуют территорию, масштабы повреждений уточняются. Работают спасатели и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий",- отметил Григоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской громад на Сумщине, однако их попытки безрезультатны, - ГПСУ

Автор: 

беспилотник (4071) Сумская область (3556) Сумский район (364) Шосткинский район (67)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наслідки "вдалого" рейду на курщину і взагалі правління зеленої мерзоти!
показать весь комментарий
08.08.2025 07:38 Ответить
Бассейн...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:40 Ответить
 
 