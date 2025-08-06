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Новости Бои на Сумщине
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Оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской громад Сумской области, однако их попытки безрезультатны, - ГПСУ

бои в Сумской области

Российские захватчики пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской громад Сумской области, применяя пехотные группы. Однако эти попытки врага не имеют результатов.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каких-то результатов враг достичь не может, потому что украинские воины активно в этом противодействуют, применяя и артиллерию, и беспилотники, и уничтожают ежедневно десятками этих пехотинцев", - рассказал Демченко.

Он также отметил, что за последнее время активность диверсионно-разведывательных групп врага существенно уменьшилась.

"Хотя угроза от диверсионной деятельности противника никуда не исчезает",- добавил он.

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Госпогранслужба (6724) Сумская область (3548) боевые действия (4649) Сумский район (363) Хотень (5) Юнаковка (13)


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