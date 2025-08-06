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Новини Бої на Сумщині
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Окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні, - ДПСУ

бої на Сумщині

Російські загарбники намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області, застосовуючи піхотні групи. Однак ці спроби ворога не мають результатів.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якихось результатів ворог досягти не може, бо українські воїни активно в цьому протидіють, застосовуючи і артилерію, і безпілотники, і знищують щодня десятками цих піхотинців", - розповів Демченко.

Він також зазначив, що за останній час активність диверсійно-розвідувальних груп ворога суттєво зменшилася.

"Хоча загроза від диверсійної діяльності противника нікуди не зникає",- додав він.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6294) Сумська область (4103) бойові дії (4412) Сумський район (368) Хотінь (7) Юнаківка (14)


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Ще в грудні 2024 ми шукали хати в Хотіні та Юнаківці для нашого підрозділу. Нас відвели з Лиману, дали тиждень відпочинку і на Курський напрямок перекинули... В Юнаківці майже всі хати були зайняті військовими. В Хотіні дві поганенькі хати вдалось знайти. А в кінці квітня нас вже на Покровський напрямок перевели...
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06.08.2025 18:12 Відповісти
 
 