Окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні, - ДПСУ

Російські загарбники намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області, застосовуючи піхотні групи. Однак ці спроби ворога не мають результатів.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якихось результатів ворог досягти не може, бо українські воїни активно в цьому протидіють, застосовуючи і артилерію, і безпілотники, і знищують щодня десятками цих піхотинців", - розповів Демченко.

Він також зазначив, що за останній час активність диверсійно-розвідувальних груп ворога суттєво зменшилася.

"Хоча загроза від диверсійної діяльності противника нікуди не зникає",- додав він.

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