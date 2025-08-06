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Окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні, - ДПСУ
Російські загарбники намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області, застосовуючи піхотні групи. Однак ці спроби ворога не мають результатів.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якихось результатів ворог досягти не може, бо українські воїни активно в цьому протидіють, застосовуючи і артилерію, і безпілотники, і знищують щодня десятками цих піхотинців", - розповів Демченко.
Він також зазначив, що за останній час активність диверсійно-розвідувальних груп ворога суттєво зменшилася.
"Хоча загроза від диверсійної діяльності противника нікуди не зникає",- додав він.
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Антип61
показати весь коментар06.08.2025 18:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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