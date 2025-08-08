Окупанти атакували Сумщину ударними БпЛА: багато пошкоджень, є постраждалий

Вночі 8 серпня російські загарбники атакували Сумську та Шосткинську громади ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

У Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Внаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно.

Внаслідок влучань трьох БпЛА у Шосткинській громаді пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

Власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

"Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків",- зазначив Григоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні, - ДПСУ