Окупанти атакували Сумщину ударними БпЛА: багато пошкоджень, є постраждалий
Вночі 8 серпня російські загарбники атакували Сумську та Шосткинську громади ударними БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
У Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Внаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно.
Внаслідок влучань трьох БпЛА у Шосткинській громаді пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.
Власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.
"Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків",- зазначив Григоров.
