Окупанти атакували Сумщину ударними БпЛА: багато пошкоджень, є постраждалий

Удар по Сумщині

Вночі 8 серпня російські загарбники атакували Сумську та Шосткинську громади ударними БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

У  Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Внаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно.

Внаслідок влучань трьох БпЛА у Шосткинській  громаді пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

Власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

"Фахівці обстежують територію, масштаби пошкоджень уточнюються. Працюють рятувальники та комунальні служби, триває ліквідація наслідків",- зазначив Григоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні, - ДПСУ

безпілотник (4673) Сумська область (4112) Сумський район (369) Шосткинський район (67)


наслідки "вдалого" рейду на курщину і взагалі правління зеленої мерзоти!
08.08.2025 07:38 Відповісти
Бассейн...
08.08.2025 07:40 Відповісти
 
 