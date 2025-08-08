Окупанти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками, постраждала людина
Близько 2:20 8 серпня на Одещині пролунали вибухи - ворог атакував область ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік дістав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно.
